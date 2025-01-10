文章日期：2025年1月10日 17:37
台積電公布，去年12月營業收入約2781.6億元（新台幣，下同），按月增0.8%，按年增57.8%，去第四季合併營收約8684.6億元勝預期，按季增14.32%，按年增38.84%，累計去年全年營收2.89萬億元，按年增33.9%，受惠人工智能晶片需求延續，營收續寫歷來第二高，全年也同步創新高。
台積電預估，今年第一季受惠人工智能晶片需求續強，加上調漲產品報價，首季營收可望持平上季新高水平，營運淡季不淡。該集團指，4納米需求續強，加上蘋果（美：AAPL）的自製數據晶片，首季5納米與4納米產能利用率將進一步上升，3奈米則受惠客戶升級需求，產能利用率也維持高位。
針對報價，台積電的3納米與5納米報價提高3%至7%，CoWoS-S 報價則提高25%，CoWoS-L價格又高於CoWoS-S約50%至60%，因此看好整體平均單價將進一步上揚，有助抵銷成本升高與海外據點擴張的負面影響。
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