台積電預估，今年第一季受惠人工智能晶片需求續強， 加上調漲產品報價，首季營收可望持平上季新高水平， 營運淡季不淡。該集團指，4納米需求續強，加上蘋果（美： AAPL）的自製數據晶片， 首季5納米與4納米產能利用率將進一步上升， 3奈米則受惠客戶升級需求，產能利用率也維持高位。

針對報價， 台積電的3納米與5納米報價提高3%至7%，CoWoS-S 報價則提高25%，CoWoS-L價格又高於CoWoS- S約50%至60%，因此看好整體平均單價將進一步上揚，有助抵 銷成本升高與海外據點擴張的負面影響。

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