文章日期：2025年1月10日 17:52
舜宇光學科技（2382）公布，去年12月手機攝像模組出貨量5339.4萬件，按月升42.7%，主要是因為配合客戶的提貨需求，按年增13.4%，主要是因為去年同期因整體智能手機市場需求疲弱 而使得基數處於低位。至於去年全年手機攝像模組出貨量約5.33億件，按年跌約6%。
集團指，去年12月手機鏡頭出貨量約1.05億件，按月下跌5.6%，按年跌1.9%，去年全年出貨量約13.2億件，升約13%。至於去年12月車載鏡頭出貨量635萬件，按月下跌14.9%，主要是因為客戶端聖誕節假期的影響，而按年升34.8%，主要是因為客戶端的新項目開始量產。
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