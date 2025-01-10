舜宇光學科技（2382）公布， 去年12月手機攝像模組出貨量5339.4萬件，按月升42. 7%，主要是因為配合客戶的提貨需求，按年增13.4%， 主要是因為去年同期因整體智能手機市場需求疲弱 而使得基數處於低位。至於去年全年手機攝像模組出貨量約5. 33億件，按年跌約6%。