集團指，其中去年第4季度總收入按年增加55.0%，至25. 14億美元。總載貨量上升6.1%，至198.6萬個標準箱， 運載力上升4.2%。整體運載率按年上升1.5%， 而每個標準箱整體平均收入增加46.2%。

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