據悉，該小組持有碧桂園「103億美元未償還離岸優先票據和可轉換債券」中超過30%的份額。自去年11月起，該小組就境外債務的潛在重組與碧桂園進行討論，雙方交換了多項建議，但雙方在多個問題上仍存在分歧。

分歧主要涉及強制轉換債券的轉換價格以及相關稀釋對控股股東的影響；新債務工具的利率及還款計劃；股東貸款的處理，例如轉換為上市公司股份，以及一家運營大型開發項目的公司關鍵境外子公司的所有權；通過改善公司治理以及境外開發項目和處置計劃的報告來對公司進行治理和監督；圍繞與現有銀團貸款債務結算的主要債權人之間的問題。

碧桂園透露，已經與由7家知名銀行（均為集團長期業務夥伴）組成的協調委員會（COCOM）達成共識，此提案構成進一步談判和具體文件的框架。協調委員會由共同持有或控制碧桂園3筆銀團貸款，涉未償還本金總額為36億美元，由未償還本金額約48%的貸款人組成。

澎湃新聞從債權人處獲悉，上述銀團在2023年7月獲取的抵押物，是銀團貸款到期前一個月碧桂園為再融資提供的擔保，即美元債的擔保公司以1美元的價格將上述抵押物出售給一個SPV公司（碧桂園持股），SPV公司則為銀團再融資提供擔保。

債權人認為，當時碧桂園在轉移抵押的時候並未進行公告，如今再支付現金釋放抵押物，會耗費公司的境外現金資源，損害美元債債權人的利益。

碧桂園方面表示，公司相信目前提案符合公平公正對待整體債權人的原則，同時公司及其顧問會繼續積極與其他境外債權人及其各自的顧問就重組提案進行建設性對話以達成條款共識。

但債券持有人特設小組表示，雖對公告失望，但仍願意與碧桂園進行接觸，以完成剩餘條款的談判，並協助實施任何得到其支持的重組。

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