文章日期：2025年1月10日 19:05
證監會公布，提防一家名為國際標準碳資產科技有限公司（International Standard Carbon Assets Technology Co., Limited），亦稱為「iSCAT」或「SCAT Exchange」的無牌虛擬資產交易平台。證監會於今將「iSCAT」及/或「SCAT Exchange」以及其相關網站列入證監會可疑虛擬資產交易平台警示名單。
該會指，「iSCAT」及/或「SCAT Exchange」並無獲證監會發牌，是一個曾宣稱在香港營運的虛擬資產交易平台。它聲稱提供加密貨幣交易服務，並利用社交媒體平台，推介投資者到其網站和流動應用程式投資加密貨幣。
證監會告誡投資者，切勿在不受規管的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產。如平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或出現任何資產被挪用的情況，投資者有可能損失在該平台上持有的全部投資。
根據《證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，如無牌在香港經營受規管活動的業務和提供虛擬資產服務的業務（即經營虛擬資產交易所）及/或向香港投資者積極推廣有關服務，即屬犯罪。證監會重申，如有虛擬資產交易平台在香港從事欺詐行為或無牌活動，將在適當情況下果斷採取執法行動。
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