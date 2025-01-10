該會指，「iSCAT」及/或「SCAT Exchange」並無獲證監會發牌， 是一個曾宣稱在香港營運的虛擬資產交易平台。它聲稱提供加密貨幣 交易服務，並利用社交媒體平台，推介投資者到其網站和流動應用程 式投資加密貨幣。

證監會告誡投資者，切勿在不受規管的虛擬資產交易平台上買賣虛擬 資產。如平台終止運作、倒閉、 遭黑客入侵或出現任何資產被挪用的情況，投資者有可能損失在該平 台上持有的全部投資。

根據《證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》， 如無牌在香港經營受規管活動的業務和提供虛擬資產服務的業務（即 經營虛擬資產交易所）及/或向香港投資者積極推廣有關服務，即屬 犯罪。證監會重申， 如有虛擬資產交易平台在香港從事欺詐行為或無牌活動， 將在適當情況下果斷採取執法行動。

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