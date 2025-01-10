集團預期去年度息稅前利潤（EBIT）約699.26億元， 增加約90.67%，淨利潤約553.72億元，增加約94. 99%。集團指，去年度集裝箱航運業務按年量價齊升， 取得較好的經營業績， 因集裝箱航運市場貨量整體呈現溫和增長態勢， 伴隨著紅海局勢等因素，有效運力供給不足， 市場運價處於相對高位。

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