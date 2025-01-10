文章日期：2025年1月10日 20:06
中遠海控（1919）發盈喜，預期截至去年12月31日止年度歸屬股東淨利潤約490.82億元（人民幣，下同），按年增加約1.06倍，歸屬股東的扣除非經常性損益的淨利潤約489.89億元，按年增加約1.06倍。
集團預期去年度息稅前利潤（EBIT）約699.26億元，增加約90.67%，淨利潤約553.72億元，增加約94.99%。集團指，去年度集裝箱航運業務按年量價齊升，取得較好的經營業績，因集裝箱航運市場貨量整體呈現溫和增長態勢，伴隨著紅海局勢等因素，有效運力供給不足，市場運價處於相對高位。
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