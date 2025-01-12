外訪方面，上周他聯同超過130位來自政府、公營機構、商界及初創企業代表等的「香港隊」成員，參加由香港貿易發展局於印尼雅加達舉辦的「成就機遇．首選香港」活動和「香港晚宴」，並拜訪多位印尼官員，全方位積極拓展香港與印尼之間在金融、創科以及商務上的交流和聯繫，更立體向當地推介香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和優勢。

當中，數碼港和香港科技園合共有二十多家初創企業參加，向當地展示其創新產品和服務。這些企業的創新技術、經驗和發展視野吸引了不少潛在生意伙伴，共同探索合作項目。其中，科學園旗下的10 間初創企業，在當地進行了超過50場商務配對活動，有超過30宗合作已進入協議商談的階段，潛在生意額超過500萬美元。

至於數碼港的14家初創企業，亦跟當地政商界展開深入的交流，其中當地大型發展商對於在發展項目中應用香港的智慧城市方案興趣濃厚。另外有3家從事人工智能和Web3.0領域的初創企業與印尼公司簽定了合作備忘錄，目標是在今年內於當地落實合作項目。

他指，感到當地經濟充滿活力、商機蓬勃、增長空間很大，並十分歡迎港資和中資企業。印尼是東盟最大經濟體，近年經濟快速成長，過去十年年均增長達4.2%，年輕的人口、中產階層和消費市場正急速增長，成為不少外商重點開拓的市場之一。

香港與印尼的經貿關係密切。香港是印尼第二大對外投資來源地，據統計，2018至2022年，當地超過8 400個投資項目源自香港，投資總額達185億美元。不少內地和國際的實業家和投資者都通過香港投資印尼。

他又指，出訪時在不同的演講、會面和交流活動當中，政府都詳細介紹香港可以助力印尼發展、創造價值的重點領域。作為國際金融中心，香港有全鏈條的籌融資服務，在互聯互通安排下，印尼企業來港上市，可以同時接觸到內地和國際的資金；至於基建和綠色項目，亦可以通過在香港發行不同幣種的債券、組成房地產投資信託基金，乃至把項目證券化等多種途徑籌資。面對氣候變化帶來的天災風險，也可選用香港推出的巨災債券產品，將風險分攤給有興趣的國際投資者。

創新科技也是印尼方感興趣的重點。本港近年在人工智能、綠色科技、建築科技、數字資產等領域取得相當不錯的發展，多家本地初創提供的創新技術方案也相繼打進海外市場。