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余偉文：中小企融資專責小組已處理逾400個案 

金管局總裁余偉文在電台節目中表示，由金管局與銀行公會成立的「中小企融資專責小組」，於過去數月已處理400多宗個案，當中約六成是銀行與中小企之間溝通問題，經溝通緩衝後大部分個案已解決。他舉例指，有個案連續數月無歸還利息，仍希望銀行協助；亦有中小企客戶的房屋被「釘契」，銀行做不到按揭。他續稱，金管局今年將與銀行合作，盡量協助中小企升級轉型。

另外，他認為過去一年本港金融系統發展不錯，貨幣市場運作有序，在銀行體系內的存款上升7%，反映投資者及企業對港有信心，銀行的資本充足率達21%，顯示穩定性強。他續指，內地去年9月推出一系列措施，加上有不少內地大型龍頭企業來港上市，有助資本市場發展，估計勢頭會持續至今年。他又說，歐美國際金融機構支持去年11月香港舉辦的金融峰會，當中亦無人問到《基本法》23條及《國安法》等對本港的影響，反而是關心內地經濟發展，並希望了解香港作為橋樑可以提供什麼機遇。

外匯基金今年首三季累計投資收入達2247億元，余偉文提到，美國長期債券息率上升，對外匯基金表現難免有影響，但強調外匯基金投資穩健，方式屬長遠及分散，包括投資在私募基金、基建、房地產等，這些組合過去16年來的平均回報是12%。

余偉文又表示，「互聯互通」經過十年發展，惟「北向通」的附設市場仍「未夠多，未夠深」，風險對沖方面可以做得更多；至於「南向通」的機遇就更大，因債劵買賣只是起步階段，希望下一步可以開放讓更多內地金融機構參與，吸引更多債券發行人來港發債。

談及人民幣國際化，他稱金管局會，又期望與中東、印尼和越南等地的銀行和企業互搭橋樑，香港可借出人民幣供當地銀行進行結算，但須先建立信貸關係。