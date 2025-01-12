不過，劉麥嘉軒強調上述強積金整體平均淨回報是一個概括的統計數字，各個基金種類的平均、最高和最低數據亦只可作參考，這些數字與每一位計劃成員自己帳戶的投資回報並沒有直接關係，因為每位計劃成員因應各自不同的投資目標選擇自己的強積金投資組合。

她又稱，留意到坊間的商業機構每個月都發放有關強積金投資表現的短期數據。事實上，強積金是跨越40年的長線投資，短期數據對長線投資的部署並沒有多大參考價值，更可能令計劃成員誤以短炒的角度看待強積金，這種心態對管理強積金可能會構成負面影響，導致計劃成員「高買低賣」，蒙受不必要的損失。所以大家應更著重分散強積金投資以應對市場波動所帶來的風險和影響。

劉麥嘉軒表示，積金局擴大強積金基金可投資於上市房地產投資信託基金（REIT） 的範圍，去年完成了檢討，計劃容許強積金投資於在深圳證券交易所和上海證券交易所上市的REIT，亦同時取消於新加坡、日本、加拿大、法國和荷蘭五個市場的核准交易所上市的REIT的投資上限。當REIT納入「滬深港通」的詳細安排和時間表確定後，當局會迅速落實有關計劃。

另外，截至2024年9月，強積金基金投資於ITCIS的資產淨值達2200億元，佔強積金總資產淨值超過16%。劉麥嘉軒說積金局會進一步優化ITCIS的規管制度，並檢視應否准許強積金基金投資於非ITCIS類型的交易所買賣基金。