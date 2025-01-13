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港股ADR跌144點 夜期低水93點 美期升亞股跌 宜賓銀行、新吉奧房車上市

美股向下，港股ADR跌144點或0.76%，報18920點，即月恒指夜期跌144點，報18971點，夜期低水93點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.74%，折合報364.76元；阿里巴巴（9988）跌3.77%，折合報78.39元；美團（3690）跌6%，折合報137.68元；匯控（0005）跌0.04%，折合報76.86元；建行（0939）跌2.18%，折合報5.85元。

道期現升0.12%；標期現升0%；納期現升0.08%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現跌0.31%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.75%。

VIX指數隔晚升8.13%或1.47點，報19.54點。

紐油現升2.14%或1.64美元，報78.21美元；布油現升2.01%或1.61美元，報81.37美元；金價現跌0%或0.07美元，報2689.69美元；LME 銅期貨隔晚升0.14%或13美元，報9091.5美元。比特幣現升1.51%或1430.94美元，報95745.61美元；美國10年期債息現升1.49%或0.0699厘，報4.7592厘。

今日焦點股份可留意：

貝康醫療（2170）：去年收入增最多46%

中國黃金國際（2099）：甲瑪礦生產運營未受西藏地震影響 今年產金逾2.15噸

宜賓銀行（2596）公開發售認購不足。今上市，定價2.59元。

新吉奧房車（0805）超額認購1.5倍 認兩手穩獲一手。今上市，定價1.27元。

世茂集團（0813）遭提清盤呈請，涉未還2.58億人幣。

融創（1918）被信達提清盤呈請，涉未還逾3000萬美元。

廣汽集團（2238）發盈警，料去年純利跌最多82%。

數字王國（0547）謝安辭任執董及行政總裁。

法院判中國恒大需向恒大物業（6666）償還逾134億人幣。

中遠海控（1919）發盈喜，料去年純利491億人幣升1倍。

碧桂園（2007）與債權人據報在轉股價格等方面存分歧。

東方海外（0316）去年收入98億美元升30%，標準箱平均收入升26%。

舜宇光學（2382）去年手機攝像模組出貨量跌6%。

平保增持農行（1288）至5%以上。

寶勝國際（3813）去年經營收益淨額按年跌8%。

藍月亮（6993）盈警料全年盈轉虧最多7.5億元。

信置（0083）獲納入道瓊斯可持續發展世界指數。

 

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