恒指今早低開146點或0.77%，報18918點，大市成交金額37億元；國指今早低開47點或0.69%，報6850點。恒生科技指數開市報4222點，跌0.89%。上升股份比例為4.13%，下跌為7.96%，無升跌為87.89%。