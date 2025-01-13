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恒指低開146點 失19000點 10天線跌穿100天線 新吉奧上市跌22% 宜賓平開

恒指今早低開146點或0.77%，報18918點，大市成交金額37億元；國指今早低開47點或0.69%，報6850點。恒生科技指數開市報4222點，跌0.89%。上升股份比例為4.13%，下跌為7.96%，無升跌為87.89%。

藍籌10隻升，57隻下跌，16隻無升跌。中海油（0883）升2.02%，報19.2元，是升幅最大的藍籌，新東方（9901）跌2.97%，報47.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，24隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報47.25元，升1.39%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報7.67元，跌3.03%。

恒指10天線(19512.4點)跌穿100天線(19522.03點)。科指跌穿100天線(4243.47點)。

Ｈ＆Ｈ國際控股（1112）：擬發行票據。無成交，報8.18元。

貝康醫療（2170）：去年收入增最多46%開市報3元，升8.7%。

中國黃金國際（2099）：甲瑪礦生產運營未受西藏地震影響 今年產金逾2.15噸開市報46元，跌2.75%。

宜賓銀行（2596）公開發售認購不足。今上市，定價2.59元。平上市高位2.59元，平上市低位2.59元，開市報2.59元，無升跌。

新吉奧房車（0805）超額認購1.5倍 認兩手穩獲一手。今上市，定價1.27元。開市報0.98元，跌22.83%。

世茂集團（0813）遭提清盤呈請，涉未還2.58億人幣。開市報0.82元，跌4.65%。

融創（1918）被信達提清盤呈請，涉未還逾3000萬美元。開市報1.29元，跌0.77%。

廣汽集團（2238）發盈警，料去年純利跌最多82%。開市報3.01元，升0.33%。

數字王國（0547）謝安辭任執董及行政總裁。開市報0.5元，跌3.85%。

法院判中國恒大需向恒大物業（6666）償還逾134億人幣。開市報0.81元，升14.08%。

中遠海控（1919）發盈喜，料去年純利491億人幣升1倍。開市報11.7元，升0.86%。

碧桂園（2007）與債權人據報在轉股價格等方面存分歧。停牌。

東方海外（0316）去年收入98億美元升30%，標準箱平均收入升26%。開市報107.5元，升0.19%。

舜宇光學（2382）去年手機攝像模組出貨量跌6%。開市報62.2元，跌0.8%。

平保增持農行（1288）至5%以上。開市報4.19元，跌0.48%。

寶勝國際（3813）去年經營收益淨額按年跌8%。無成交，報0.49元。

藍月亮（6993）盈警料全年盈轉虧最多7.5億元。開市報2.95元，跌0.34%。

信置（0083）獲納入道瓊斯可持續發展世界指數。無成交，報7.67元。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括七牛智能（2567）低見0.66元，開市報0.66元，跌1.49%；布魯可（0325）低見82元，開市報82元，跌3.53%。

創52周低，其中包括，中國中藥（0570）低見2.11元，開市報2.11元，跌0.47%；石藥集團（1093）低見4.35元，開市報4.35元，跌0.46%；保誠（2378）低見58.7元，開市報58.7元，跌0.76%。

異動股

上升異動股，包括，朗華國際集團（8026）開市報0.445元，升14.1%；恒大物業（6666）開市報0.81元，升14.08%；中深建業（2503）開市報0.67元，升13.56%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.143元，升10.85%；北海康成－Ｂ（1228）開市報0.132元，升10%；歲寶百貨（0312）開市報0.045元，升9.76%；貝康醫療－Ｂ（2170）開市報3元，升8.7%；聲揚集團（8163）開市報0.185元，升8.19%；新明中國（2699）開市報0.014元，升7.69%；億都（國際控股）（0259）開市報3.48元，升7.41%。

下跌異動股，包括，新吉奧房車（0805）開市報0.98元，跌22.83%；COSMOPOL INT'L（0120）平上市低位0.092元，開市報0.092元，跌11.54%；紐曼思（2530）開市報0.62元，跌10.14%；正道集團（1188）開市報0.012元，跌7.69%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報26.05元，跌6.96%；彩虹新能源（0438）開市報2.65元，跌5.69%；嬴集團（0397）開市報0.085元，跌5.56%；復宏漢霖（2696）開市報22元，跌5.17%；萬勵達（8482）開市報0.019元，跌5%；世茂集團（0813）開市報0.82元，跌4.65%。

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