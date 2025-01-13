人行公告稱，將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.5上調至1.75，以進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，繼續增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構。

彭博社報道，法國巴黎銀行大中華區外匯及利率策略主管王菊稱，上調跨境融資宏觀審慎調節參數有效的提高了境內機構借外幣債的額度，不過，很難說上調跨境融資宏觀審慎調節參數的舉措是否會奏效，因為這一次面臨關稅挑戰，而且考慮到利差因素，企業可能會認為以美元借款缺乏吸引力。

王菊稱，但這一行動發出了監管不希望看到人民幣匯率過度貶值的信號。

人行同時公告，中國外匯市場指導委員會會議在北京召開，稱要堅定不移保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

離岸人民幣曾升值最多0.14%，是1月10日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.19%。升值至7.3527元，是1月10日7.342元後最強。現報7.3541元，升值0.12%。

在岸人民幣曾升值最多0.03%，是1月10日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.03%。升值至7.3305元，是1月10日7.33元後最強。現報7.3307元，升值0.03%。

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