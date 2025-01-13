金管局總裁余偉文表示，不少措施將快落實，金管局預期將於2月底或之前，推出離岸人民幣貿易融資安排，總額為1000億元人民幣，利用與人行現有貨幣互換協議向銀行提供資金。他指目前離岸人民幣流動性安排相當短期，包括隔夜、即日和7日期，惟企業貿易需要較長期、穩健和可預知的流動性，因此仍有不足，是項安排年期為1、3和6個月，利率將參考在岸利率加點差，利率較低和穩定，有助銀行提供貿易融資。

債券通優化擴容措施方面，余偉文指結算時間延至4時半，和擴大內地資金可投資債券至多幣種，包括美元和歐元，另外當局亦與人行達成初步共識，擴大債券通投資者由銀行增至券商、保險等非銀行機構。

北向債券通方面，當局將於2月10日啟動外資持有的在岸債券作為抵押品，於香港進行回購取得流動性，並正推動以在岸債券跨境回購業務，於在岸市場引入流動性來港，已基本達成共識並討論相關細節。另外，早前公布債券通在岸債券可作為香港場外結算公司抵押品安排會於今日實施，並預期在首季實行在岸債可於港交所場外交易不同衍生產品的結算抵押品，有助投資者增加非現金進行結算的選擇，降低佔用現金成本，盤活境外投資者的在岸債券持倉。

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