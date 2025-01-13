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港元拆息全線向下 1個月HIBOR見兩個月低

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌4.04點子至4.05393%，是2024年11月7日後最低，當日報4.02911%。對上一次連跌4日是1月6日，當日拆息報4.13649%。

港元現報7.7852元升值24點子，低位無升跌，報7.7876元，亦曾升值最多31點子，報7.7845元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為448.52億元，與上日相同。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌27.26點子至3.6%，是2024年11月22日後最低；1星期HIBOR跌8.95點子至3.84857%，是2024年9月23日後最低；2星期HIBOR跌6.88點子至3.91911%，是2024年9月23日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.63點子至4.05405%，是2024年9月23日後最低；6個月期HIBOR跌2.65點子至4.06917%，是2024年10月2日後最低；12個月期HIBOR跌2.51點子至4.0706%，是2024年10月18日後最低。

美元指數現報109.746升值0.096點或0.09%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8659%，連續3日擴闊，利差是2024年11月07日後最闊，當日差距為-0.9311%。

對上一次連續3日擴闊，是2025年1月06日，當日利差報-0.8237%。

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