王令浚回應美國政府指責中國產能過剩時表示，一些國家反覆炒作，實際上是打壓遏制中國發展，本質上是一種保護主義，嚴重破壞全球產業合作和產供鏈穩定。中國將堅定不移地擴大開放，堅決反對貿易保護主義。

海關總署統計分析司司長呂大良表示，中國的鋼材出口符合市場原則和世貿組織的規則。一些國家對中國鋼材採取保護主義措施，破壞了國際貿易的規則，推高推高下游的生產成本，不利於全球產供鏈的穩定，也無助於解決其自身的問題和關切。

呂大良又表示，今年中國進口的增長空間還是很大。不僅是因為市場容量大、梯次多，蘊藏巨大潛力，更重要的是中國堅持積極主動擴大進口，與世界分享中國發展帶來的機會。到2030年，光自發展中國家累計進口就有望超過8兆美元。相信隨著國內需求全方位擴大，自主開放、單邊開放有序擴大，中國大市場必將為世界提供更大機會和更多選擇。

呂大良表示，去年下半年，中國大宗商品進口價格出現了不同程度的下跌，像原油、鐵礦砂分別下跌了9%和16.7%，這些都會反映到進口的增速上。此外，有些國家將經貿問題政治化，濫用出口管制措施，無端限制一些產品對華出口，否則中國將進口得更多。

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