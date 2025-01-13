美國上周五公布的非農就業報告高過預期，進一步削弱聯儲局降息的可能，美股下跌，今早美期續跌，亞股亦全線向下，港股見3個，恒指跌穿19000點關，伙國指連跌第6日。美匯指數上日曾高見109.966，是2022年11月10日110.992後最高，港元、在岸人民幣亦分別見近4個月及1年4個月最弱，今早人行上調跨境融資宏觀審慎調節參數，匯價靠穩。
恒指今早低開146點，高位跌135點，低位跌392點，高低波幅258點。上升股份比例為14.66%，下跌為38.75%，無升跌為46.57%。
恒指半日跌256點或1.35%，報18807點，大市成交金額809億元；國指跌78點或1.14%，報6819點。恒生科技指數收報4202點，跌1.38%。
藍籌股成交金額385.48億元，佔大市成交47.64%；科指成份股成交金額235.51億元，佔大市成交29.11%；國指成份股成交金額340.01億元，佔大市成交42.02%。
24隻雙櫃台股，總成交0.4億元人民幣，相當於約0.42億港元，佔大市成交的0.05%。
窩輪及牛熊證成交金額減少20.85%，至80.64億元，佔大市成交9.96%。牛熊證成交金額42.43億元，減少26.18%；窩輪成交金額38.21億元，減少13.94%。
藍籌13隻升，69隻下跌，1隻無升跌。中芯國際（0981）升3.86%，收報33.6元，是升幅最大的藍籌，海爾智家（6690）跌5.5%，收報24.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，22隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報33.6元，升3.86%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報24.9元，跌5.5%。
恒指10天線(19501.35點)跌穿100天線(19520.93點)。科指跌穿100天線(4243.26點)。
北水南下合計淨流入41.51億元，較上日減少10.73%，連續第17日流入，累計流入1252.81億元，對上一次連續17日淨流入是2024年6月7日。北水本月累計流入688.43億元，按月減少27.87%，連續第2個月減少，金額是2024年9月後新低，連續第19個月流入。
藥明合聯（2268）股東擬折讓6.5%減持 股價曾挫近13%。收報29.15元，跌11.67%。
據報渣打（2888）不當售內房債被贊比亞制裁。收報96.5元，跌0.46%。
Ｈ＆Ｈ國際控股（1112）：擬發行票據。收報8元，跌2.2%。
貝康醫療（2170）：去年收入增最多46%收報2.95元，升6.88%。
中國黃金國際（2099）：甲瑪礦生產運營未受西藏地震影響 今年產金逾2.15噸收報45.75元，跌3.28%。
宜賓銀行（2596）公開發售認購不足。今上市，定價2.59元，最高見2.6元，低位2.59元，收報2.59元，無升跌。
新吉奧房車（0805）超額認購1.5倍 認兩手穩獲一手，定價1.27元，今日首日掛牌收報1.05元，跌17.32%。
世茂集團（0813）遭提清盤呈請，涉未還2.58億人幣。收報0.81元，跌5.81%。
融創（1918）被信達提清盤呈請，涉未還逾3000萬美元。收報1.42元，升9.23%。
廣汽集團（2238）發盈警，料去年純利跌最多82%。收報2.99元，跌0.33%。
數字王國（0547）謝安辭任執董及行政總裁。收報0.5元，跌3.85%。
法院判中國恒大需向恒大物業（6666）償還逾134億人幣。收報0.8元，升12.68%。
中遠海控（1919）發盈喜，料去年純利491億人幣升1倍。收報11.88元，升2.41%。
碧桂園（2007）與債權人據報在轉股價格等方面存分歧。停牌。
東方海外（0316）去年收入98億美元升30%，標準箱平均收入升26%。收報109.4元，升1.96%。
舜宇光學（2382）去年手機攝像模組出貨量跌6%。收報61.95元，跌1.2%。
平保增持農行（1288）至5%以上。收報4.16元，跌1.19%。
寶勝國際（3813）去年經營收益淨額按年跌8%。見52周低0.48元，收報0.485元，跌1.02%。
藍月亮（6993）盈警料全年盈轉虧最多7.5億元。收報3元，升1.35%。
信置（0083）獲納入道瓊斯可持續發展世界指數。收報7.6元，跌0.91%。
破頂股包括，宜賓銀行（2596）創上市新高，見2.6元，平上市低位2.59元，收報2.59元，無升跌；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9083.7元，收報9083.7元，升0.08%；金利來集團（0533）創52周高，見1.43元，收報1.42元，無升跌；粵豐環保（1381）創52周高，見4.68元，收報4.62元，升0.22%；齊魯高速（1576）創52周高，見2.42元，收報2.4元，升3%；檳傑科達（1665）創52周高，見0.95元，收報0.95元，無升跌；九興控股（1836）創52周高，見17.58元，收報17.4元，升1.05%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）創52周高，見2.85元，收報2.64元，升9.54%；靈寶黃金（3330）創52周高，見4.38元，收報4.27元，升2.15%；太興集團（6811）創52周高，見0.93元，收報0.91元，無升跌；TECHSTARACQ-Z（7855）創52周高，見9.6元，收報9.6元，無升跌；駿傑集團控股（8188）創52周高，見0.48元，收報0.475元，升10.47%。
39隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見6.84元，收報6.93元，跌0.14%；晨鳴紙業（1812）低見1.11元，收報1.11元，跌0.89%；新世界發展（0017）低見4.22元，收報4.23元，跌4.73%；中能控股（0228）低見0.052元，收報0.055元，無升跌；ALCO HOLDINGS（0328）低見0.3元，收報0.31元，跌4.62%；中教控股（0839）低見2.99元，收報3.06元，跌3.77%；看通集團（1059）低見0.21元，收報0.21元，跌9.87%；知行汽車科技（1274）低見12.02元，收報12.28元，跌1.92%；歐康維視生物－Ｂ（1477）低見3.72元，收報3.72元，跌3.13%；樂氏國際控股（1529）低見0.21元，收報0.21元，跌10.64%。
73隻股份創52周低，其中十隻包括，石藥（1093）低見4.27元，收報4.31元，跌1.37%；百度 （9888）低見74.3元，收報75.45元，跌2.9%；百度（9888）低見74.3元，收報75.45元，跌2.9%；香港中旅（0308）低見0.93元，收報0.93元，跌1.06%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.061元，收報0.064元，無升跌；國際家居零售（1373）低見0.95元，收報0.95元，跌2.06%；兗煤（1171）低見7.77元，收報7.86元，跌0.88%；華能國電（0902）低見3.86元，收報3.91元，升0.26%；科聯系統（0046）低見1.4元，收報1.4元，跌3.45%；漢國置業（0160）低見1.03元，收報1.03元，跌2.83%。
異動股
上升異動股，包括，新明中國（2699）收報0.018元，升38.46%；佰悅集團（8545）收報0.033元，升37.5%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.047元，升34.29%；華美樂樂（8429）收報0.05元，升28.21%；金威醫療（8143）收報0.07元，升25%；中木國際（1822）收報0.39元，升23.81%；高鵬礦業（2212）見52周低0.1元，收報0.123元，升20.59%；大健康國際（2211）收報0.12元，升18.81%；MINDTELL TECH（8611）創52周高，見0.165元，收報0.149元，升18.25%；龍皇集團（8493）收報0.046元，升17.95%；力豐（集團）（0387）收報0.73元，升17.74%。
下跌異動股，包括，中國集成控股（1027）收報0.64元，跌27.27%；港灣數字（0913）收報0.241元，跌23.49%；滉達富控股（1348）收報0.042元，跌20.75%；永旺（0984）收報0.35元，跌20.45%；新福港（1447）收報0.51元，跌19.05%；雋泰控股（0630）收報0.081元，跌19%；方舟健客（6086）創上市新低，見1.6元，收報1.98元，跌18.52%；MATRIX HOLDINGS（1005）收報0.63元，跌18.18%；新吉奧房車（0805）收報1.05元，跌17.32%；康大食品（0834）收報0.179元，跌16.74%；易和國際控股（8659）見52周低0.25元，收報0.25元，跌16.67%。
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