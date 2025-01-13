美國上周五公布的非農就業報告高過預期，進一步削弱聯儲局降息的可能，美股下跌，今早美期續跌，亞股亦全線向下，港股見3個，恒指跌穿19000點關，伙國指連跌第6日。美匯指數上日曾高見109.966，是2022年11月10日110.992後最高，港元、在岸人民幣亦分別見近4個月及1年4個月最弱，今早人行上調跨境融資宏觀審慎調節參數，匯價靠穩。