然而，他指強勢美元和關稅風險將對亞洲地區未來一年的經濟增長構成壓力，但依靠國內消費支出增長的經濟體，例如泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、印尼和日本等國家，經濟表現展現出更強的韌性。

談及人民幣走勢，匯豐亞洲外匯分析主管周淑芬稱人民幣的前景非常複雜，留意到外國投資者出售中國股票，以及本地投資者轉向香港股票，資本外流的情况相當嚴重，認為需要一些措施來振興國內經濟。另一個影響因素則是中國面臨的關稅風險的清晰度。她預計，美元兌人民幣會有上行空間，但其時機和速度可能會比2018或2019年時更為漸進。

亞洲股市方面，匯豐證券策略亞太區主管林傳英（Herald van der Linde）說，強勢美元導致資金重新流向美國市場以追求更高收益率，減弱亞洲股票的吸引力。另過去幾年亞洲經濟增長表現亦不強勁，對股市構成壓力。

不過，他提到亞洲股市中仍有部分積極變化值得關注。例如目前中國的股息回報率約為5%，即使未來12個月市場沒有增長，投資者至少可以獲得5%的回報；在北亞地區，更偏好韓國而非台灣，儘管台灣因人工智能與芯片相關的題材吸引了大量關注，但市場對此已有較多配置，而韓國則相對不飽和。至於印度股市，該行則下調至「中立」評級，主要因其經濟增長趨勢正在放緩。

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