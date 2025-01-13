根據內部通知，摩通高層表示，預計將被要求完全重返辦公室工作的員工將提前30天收到通知。少數團隊可以採取遠程或混合辦公模式，如果他們的「工作可以被容易和明確的衡量」。通知又提到，明白部分員工更喜歡混合辦公模式，但摩通認為現在是鞏固辦公室工作模式的合適時機，這是經營公司的最佳方式。

據報，摩通逾一半全職員工，包括高級經理以及分支機構員工等面向客戶的員工，已經開始全面返回辦公室工作，只有部分後台職位每周仍可遙距辦公兩天。

部分員工在公司內聯網留言反對重返辦公室政策，認為會增加上班成本、育兒挑戰及影響工作與生活平衡。有人建議該考慮成立工會，爭取混合辦公安排，惟有評論遭摩通刪除。

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