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人行行長潘功勝：內地地方債房產風險正收斂 宏觀經濟政策轉向更重視消費

人民銀行行長潘功勝在亞洲金融論壇致辭，提及內地經濟風險時，指內地已列措施減弱地方債務和房地產市場風險，目前相關風險整體處於收斂狀態。他指出，中國政府的債務水平在國際處於中游偏下水平，中央政府債務較輕，地方政府債務風險主要集中於少數經濟欠發達的地區。內地近兩年採取綜合措施、嚴控新增債務，透過債務重組等逐步將地方政府融資平台 （LGFV）轉為市場化企業，目前數量和債務規模都有了大幅下降，債務風險趨於收斂。當局去年推出10萬億元人民幣置換現存隱性債務，將大幅減輕地方政府化債壓力，降低地方融資平台的債務風險。

房地產市場方面，潘功勝指經過近30年的長周期繁榮後，正經歷重大轉型並尋找新的均衡點。當局從供需兩端綜合施策，取消大中城市的限制性政策，優化調整房地產金融政策，優化相關稅收政策等，加上經營主體透過調整經營策略、債務重組等方式自我修復，房地產市場的風險水準已大幅弱化，市場成交水準整體改善。他指中央已經明確，地方政府專款可用於回收閒置存量土地、新增土地收儲和收購存量商品房，這將進一步加速房地產市場去庫存，實現房地產市場止跌回穩。

近期人民幣面臨貶值壓力，潘功勝指美元指數高企，人民幣對美元匯率貶值但整體有較強韌性，當局有信心、有條件、有能力維護外匯市場的穩定運行。當局將堅持市場在匯率形成之中的決定性作用，同時堅決對市場的順週期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序的行為進行處置，堅決防範匯率的超調風險，維持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。 

潘功勝指，當前外部環境複雜多變，中國經濟運作仍面臨一些挑戰。從外部看，世界格局變亂交織，地緣衝突持續，貿易保護主義盛行，全球經濟復甦充滿挑戰與變數，對中國經濟產生外溢影響。從內部看，還面臨國內需求特別是消費需求不足，社會預期偏弱，物價低點運作等問題。

當局將強化宏觀經濟政策的逆周期調節，宏觀經濟政策方向，將從過去的更多偏向投資，轉向消費與投資並重，並更加重視消費。內地將從提高居民收入、擴大消費補貼支持、創新消費供給、完善社會保障等方面發力，有效擴大消費，更好發揮消費對經濟成長的主要拉動作用。

另外，當局亦會實施更積極的財政政策，提高財政赤字率水平，增加財政支出的強度，調整優化財政支出的結構與方向，並實施適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用利率、存款準備率等多種貨幣政策工具，維持流動性充裕、寬鬆的社會融資環境。

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