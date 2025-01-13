房地產市場方面，潘功勝指經過近30年的長周期繁榮後，正經歷重大轉型並尋找新的均衡點。當局從供需兩端綜合施策，取消大中城市的限制性政策，優化調整房地產金融政策，優化相關稅收政策等，加上經營主體透過調整經營策略、債務重組等方式自我修復，房地產市場的風險水準已大幅弱化，市場成交水準整體改善。他指中央已經明確，地方政府專款可用於回收閒置存量土地、新增土地收儲和收購存量商品房，這將進一步加速房地產市場去庫存，實現房地產市場止跌回穩。

近期人民幣面臨貶值壓力，潘功勝指美元指數高企，人民幣對美元匯率貶值但整體有較強韌性，當局有信心、有條件、有能力維護外匯市場的穩定運行。當局將堅持市場在匯率形成之中的決定性作用，同時堅決對市場的順週期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序的行為進行處置，堅決防範匯率的超調風險，維持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

潘功勝指，當前外部環境複雜多變，中國經濟運作仍面臨一些挑戰。從外部看，世界格局變亂交織，地緣衝突持續，貿易保護主義盛行，全球經濟復甦充滿挑戰與變數，對中國經濟產生外溢影響。從內部看，還面臨國內需求特別是消費需求不足，社會預期偏弱，物價低點運作等問題。

當局將強化宏觀經濟政策的逆周期調節，宏觀經濟政策方向，將從過去的更多偏向投資，轉向消費與投資並重，並更加重視消費。內地將從提高居民收入、擴大消費補貼支持、創新消費供給、完善社會保障等方面發力，有效擴大消費，更好發揮消費對經濟成長的主要拉動作用。

另外，當局亦會實施更積極的財政政策，提高財政赤字率水平，增加財政支出的強度，調整優化財政支出的結構與方向，並實施適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用利率、存款準備率等多種貨幣政策工具，維持流動性充裕、寬鬆的社會融資環境。

其他報道

證監會：歡迎擴大場外結算公司使用在岸人民幣債券作履約抵押品

半日沽空金額增28% 騰訊沽空增23%

摩通要求員工3月起全面重返辦公室工作 引發部分員工反彈

港股見3個月低 恒指半日跌256點 新吉奧跌17% 宜賓無升跌

匯豐：今年中國經濟增長料放緩至4.% 資金外流人民幣續受壓

春來教育獲浦發銀行提供兩筆定期貸款 涉4.3億元人幣

滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.45% 創板指一枝獨秀

海關總署：中國將堅定不移地擴大開放 堅決反對貿易保護主義

戴蒙：若關稅使用得宜 有助解決不公平競爭及國安問題

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見兩個月低

中國12月美元計價出口增長10.7% 勝預期

人行公布多項與港互聯措施 下月金管局推千億元貿易融資流動性安排

內地去年出口增5% 進口增2.3%

高盛：料中國股票年底升20% 「增持」A股、離岸中資股

高盛：美國加徵關稅 人民幣或貶至7.5

藥明合聯股東擬折讓6.5%減持 股價曾挫近13%

據報渣打不當售內房債被贊比亞制裁

內地上調跨境融資宏觀審慎調節參數

滬深三大指數低開 人行進行248億人幣逆回購

恒指低開146點 失19000點 10天線跌穿100天線 新吉奧上市跌22% 宜賓平開

Ｈ＆Ｈ國際控股：擬發行票據

港股ADR跌144點 夜期低水93點 美期升亞股跌 宜賓銀行、新吉奧房車上市