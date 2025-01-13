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許正宇：正就國債期貨與內地溝通 冀以最佳時機形式推出

人民銀行潘功勝在亞洲金融論壇提及，積極支持香港推出離岸人民幣國債期貨，兩地監管機構正在通力合作，有序地推進相關準備工作，但未有提及推出詳情，財庫局局長許正宇指當局下一步會與內地機構溝通，以最好的時機和形式推出。

潘功勝公布一系列與債券通、人民幣流動性相關措施，許正宇指人行支持本港資產管理業務發展、發展離岸人民幣市場，通過豐富人民幣產品和提升流量，提升離岸人民幣市場，對擴大境外人民幣市場有積極意義。人行從政策層面宣示，對下一步本港推出的工作有很大幫助，政府與監管機構會一同推動相關措施。

相關報道：人行行長潘功勝：內地地方債房產風險正收斂 宏觀經濟政策轉向更重視消費

許正宇表示，今年亞洲金融論壇與去年相比，除了參加者的數量和代表性皆有提升，特別有更多來自東盟、中東和內地代表，明日將有海灣國家專場推動雙方進一步經濟合作。今年亞洲金融論壇，有來自50個國家代表、70個代表團、130名講者，參與人數逾3600人。

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