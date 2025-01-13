計劃將為期10個月，由即日起，顧客凡於「戶戶超市」選購指定生活百貨，戶戶送將捐贈同款商品予有需要長者。計劃完結後，戶戶送義工團隊會將捐贈品整理成「戶戶送暖」福袋，並送到每位長者手中。

參與計劃方法十分簡單，顧客只需透過戶戶送平台在四間位於中環、屯門，觀塘及尖沙咀的 「戶戶超市」選購生活百貨時，選購在產品圖片右下角附有聖雅各福群會 CharityToday標誌的產品，便可參與。指定產品的產品說明亦附有計劃簡介，助顧客了解活動內容。有興趣選購計劃內所有指定 生活百貨的顧客，更可直接瀏覽戶戶超市「戶戶助人」頁面選購所有指定商品，為有需要的長者送上 暖暖祝福。

戶戶送指，與聖雅各福群會CharityToday合作，致力解決長者糧食不足問題。早前推出的「FUN 享口福」計劃，便鼓勵顧客在使用戶戶送應用程式及網站時，可於結帳前選擇湊整訂單總額作捐款或作額 外捐款，幫助有需要長者。

戶戶送香港區總經理Nick Price表示，堅信能享用富營養膳食是大家的應有權利，故在營運戶戶送業務的同時，亦一直致力解決本地糧食不足的問題。十分榮幸能夠與聖雅各福群會CharityToday推出「戶戶送暖」計劃，讓我們在這一節慶時刻為社區送暖，鼓勵大眾與我們一起為弱 勢社群帶來實實在在的改變。

聖雅各福群會高級服務經理(企業拓展協作)何卓惠表示，聖雅各福群會十分高興能繼續與戶戶送 有不同的合作，是次推出的「戶戶送暖」計劃，繼續為有需要的長者及弱勢群體帶來改變。計劃鼓勵戶戶送顧客在迎接新春佳節的同時，與社區有需要人士及其家庭一同分享傳統節日帶來的喜悅及溫暖。

其他報道

許正宇：正就國債期貨與內地溝通 冀以最佳時機形式推出

人行行長潘功勝：內地地方債房產風險正收斂 宏觀經濟政策轉向更重視消費

【有片：埋身擊】標指已經跌破短期支持位 後市或進一步向下尋底

證監會：歡迎擴大場外結算公司使用在岸人民幣債券作履約抵押品

半日沽空金額增28% 騰訊沽空增23%

摩通要求員工3月起全面重返辦公室工作 引發部分員工反彈

港股見3個月低 恒指半日跌256點 新吉奧跌17% 宜賓無升跌

匯豐：今年中國經濟增長料放緩至4.% 資金外流人民幣續受壓

春來教育獲浦發銀行提供兩筆定期貸款 涉4.3億元人幣

滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.45% 創板指一枝獨秀

海關總署：中國將堅定不移地擴大開放 堅決反對貿易保護主義

戴蒙：若關稅使用得宜 有助解決不公平競爭及國安問題

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見兩個月低

中國12月美元計價出口增長10.7% 勝預期

人行公布多項與港互聯措施 下月金管局推千億元貿易融資流動性安排

內地去年出口增5% 進口增2.3%

高盛：料中國股票年底升20% 「增持」A股、離岸中資股

高盛：美國加徵關稅 人民幣或貶至7.5

藥明合聯股東擬折讓6.5%減持 股價曾挫近13%

據報渣打不當售內房債被贊比亞制裁

內地上調跨境融資宏觀審慎調節參數

滬深三大指數低開 人行進行248億人幣逆回購