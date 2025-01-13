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戶戶送伙聖雅各福群會推「戶戶送暖」計劃 為期10個月

戶戶送宣布與聖雅各福群會一站式援助搜尋及申請平台CharityToday攜手推出全新「戶戶送暖」計劃，致力凝聚社區力量，藉農曆新年這一親友共聚的傳統 節慶時刻，展開為期10個月的送暖行動，攜手一眾顧客為社區中有需要的長者送暖。

計劃將為期10個月，由即日起，顧客凡於「戶戶超市」選購指定生活百貨，戶戶送將捐贈同款商品予有需要長者。計劃完結後，戶戶送義工團隊會將捐贈品整理成「戶戶送暖」福袋，並送到每位長者手中。

參與計劃方法十分簡單，顧客只需透過戶戶送平台在四間位於中環、屯門，觀塘及尖沙咀的 「戶戶超市」選購生活百貨時，選購在產品圖片右下角附有聖雅各福群會 CharityToday標誌的產品，便可參與。指定產品的產品說明亦附有計劃簡介，助顧客了解活動內容。有興趣選購計劃內所有指定 生活百貨的顧客，更可直接瀏覽戶戶超市「戶戶助人」頁面選購所有指定商品，為有需要的長者送上 暖暖祝福。

戶戶送指，與聖雅各福群會CharityToday合作，致力解決長者糧食不足問題。早前推出的「FUN 享口福」計劃，便鼓勵顧客在使用戶戶送應用程式及網站時，可於結帳前選擇湊整訂單總額作捐款或作額 外捐款，幫助有需要長者。

戶戶送香港區總經理Nick Price表示，堅信能享用富營養膳食是大家的應有權利，故在營運戶戶送業務的同時，亦一直致力解決本地糧食不足的問題。十分榮幸能夠與聖雅各福群會CharityToday推出「戶戶送暖」計劃，讓我們在這一節慶時刻為社區送暖，鼓勵大眾與我們一起為弱 勢社群帶來實實在在的改變。

聖雅各福群會高級服務經理(企業拓展協作)何卓惠表示，聖雅各福群會十分高興能繼續與戶戶送 有不同的合作，是次推出的「戶戶送暖」計劃，繼續為有需要的長者及弱勢群體帶來改變。計劃鼓勵戶戶送顧客在迎接新春佳節的同時，與社區有需要人士及其家庭一同分享傳統節日帶來的喜悅及溫暖。

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