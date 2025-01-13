另外，當局新增匯豐、渣打和交行（3328）加入香港居民代理見證在內地開戶安排，措施已經生效，早前中行（3988）、工行（1398）、建行（0939）、招行（3698）和東亞（0023）已獲納入試點。

是次公布離岸人民幣流動性安排，包括金管局將於2月底推出貿易融資流動資金安排，金管局副總裁陳維民指，目前的即日、隔夜和7日期人民幣流動性安排只從流動性管理角度出發，是次期限包括1、3和6個月，有助實體經濟，是較大的政策突破，另外考慮部分銀行較少持有人民幣票據，是次包括貨幣互換安排，銀行可以港元作為抵押。近年因為利差原因，銀行承造人民幣貸款動機較大，有不錯增速，過去銀行只能以自有資金進行，是次安排則是回應業界訴求。

金管局主管（貨幣市場運作）鄭智雯則指，是項安排利率參考在岸人民幣拆息，較離岸拆息低和穩定，有助向客戶提供穩定的服務。

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