moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌190點 國指6連跌 逾兩年最長跌浪 北水增41% 新吉奧跌22%

美國減息預期下降、美匯上周五升值曾創逾兩年高，拖累今日環球股市表現，美期延續美股周五跌勢今日續向下，亞股全線下跌，僅深成指於收市前倒升，滬深兩市成交額跌穿一萬億元人民幣水平，為股市自去年9月24日以來首次，上證綜指也跌至9月底以來的低位。港股見3個低，恒指跌穿19000點關，伙國指連跌第6日，其中，國指創逾兩年最長跌浪，而恒指則為兩個月。大市成交減7%，北水流入則增41%。恒指10天線跌穿100天線，下試200天線。科指跌穿100天線。

兩新股上市，新吉奧房車（0805）跌22.83%，宜賓銀行（2596），升0.77%。

美匯強勢，港元、在岸人民幣上日亦分別見近4個月及1年4個月最弱，今早人行上調跨境融資宏觀審慎調節參數，匯價靠穩。

盈富（2800）上日基金單位增1.34億個，至72億個，創12月5日後最高，當日為72.47億個。

恒指今早低開146點，高位跌135點，低位跌392點，高低波幅258點。上升股份比例為23.12%，下跌為40.3%，無升跌為36.57%。

恒指收市跌190點或1%，報18874點，大市成交金額1340億元，較上日減少7.36%，是1月9日1290.69億元成交後最少；國指跌54點或0.79%，報6843點。恒生科技指數收報4221點，跌0.91%。

藍籌股成交金額693.64億元，佔大市成交51.76%；科指成份股成交金額419.53億元，佔大市成交31.3%；國指成份股成交金額604.49億元，佔大市成交45.11%。

24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.56億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.02%，至88.61億元，佔大市成交6.61%。牛熊證成交金額46.35億元，減少19.36%；窩輪成交金額42.26億元，減少4.82%。

藍籌19隻升，63隻下跌，1隻無升跌。中芯國際（0981）升6.18%，收報34.35元，是升幅最大的藍籌，海爾智家（6690）跌6.83%，收報24.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報34.35元，升6.18%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報24.55元，跌6.83%。

恒指10天線(19508點)跌穿100天線(19521.59點)，下試200天線(18593.88點)。科指跌穿100天線(4243.46點)。

北水南下合計淨流入65.72億元，較上日增加41.35%，淨流入金額是1月9日113.62億元後最多。北水連續第17日流入，累計流入1277.02億元，對上一次連續17日淨流入是2024年6月7日。北水本月累計流入712.65億元，按月減少25.34%，連續第19個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.06%，是1月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見18671.49點，是2024年9月24日18532.28點後最低。今日收市報18874.14點，是2024年9月23日後收市新低，當日報18247.11點。連跌6日，累計跌886.13點，對上一次連跌6日是2024年11月15日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2023年10月17日。

科指曾跌最多2.18%，是1月8日後最大跌幅，當日跌幅為2.36%。低見4168.04點，是2024年9月26日3964.86點後最低。收市報4221.92點，是2024年9月26日後收市新低，當日報4209.71點。連跌2日，累計跌89.62點，對上一次連跌2日是1月7日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2024年12月31日。

國指曾跌最多1.96%，是1月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.46%。低見6762.65點，是2024年9月25日6742.47點後最低。收市報6843.71點，是2024年9月25日後收市新低，當日報6765.6點。連跌6日，累計跌315.57點，對上一次連跌6日是2022年10月13日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2023年10月17日。

午後消息股表現

春來教育（1969）獲浦發銀行提供兩筆定期貸款 涉4.3億元人幣。收報4.28元，升1.18%。

今早及隔晚消息股表現

藥明合聯（2268）股東擬折讓6.5%減持 股價曾挫近13%。收報28.9元，跌12.42%。

據報渣打（2888）不當售內房債被贊比亞制裁。收報96.95元，無升跌。

Ｈ＆Ｈ國際控股（1112）：擬發行票據。收報8.18元，無升跌。

貝康醫療（2170）：去年收入增最多46%收報2.89元，升4.71%。

中國黃金國際（2099）：甲瑪礦生產運營未受西藏地震影響 今年產金逾2.15噸收報43.6元，跌7.82%。

宜賓銀行（2596）公開發售認購不足。今上市，定價2.59元。曾高見2.69元，低見2.59元，收報2.61元，升0.77%。

新吉奧房車（0805）超額認購1.5倍 認兩手穩獲一手。今上市，定價1.27元。曾高見1.23元，低見0.9元，收報0.98元，跌22.83%。

世茂集團（0813）遭提清盤呈請，涉未還2.58億人幣。收報0.85元，跌1.16%。

融創（1918）被信達提清盤呈請，涉未還逾3000萬美元。收報1.49元，升14.62%。

廣汽集團（2238）發盈警，料去年純利跌最多82%。收報2.98元，跌0.67%。

數字王國（0547）謝安辭任執董及行政總裁。收報0.5元，跌3.85%。

法院判中國恒大需向恒大物業（6666）償還逾134億人幣。收報0.81元，升14.08%。

中遠海控（1919）發盈喜，料去年純利491億人幣升1倍。收報11.82元，升1.9%。

碧桂園（2007）與債權人據報在轉股價格等方面存分歧。停牌。

東方海外（0316）去年收入98億美元升30%，標準箱平均收入升26%。收報109.6元，升2.14%。

舜宇光學（2382）去年手機攝像模組出貨量跌6%。收報60.9元，跌2.87%。

平保增持農行（1288）至5%以上。收報4.17元，跌0.95%。

寶勝國際（3813）去年經營收益淨額按年跌8%。見52周低0.48元，收報0.485元，跌1.02%。

藍月亮（6993）盈警料全年盈轉虧最多7.5億元。收報3.02元，升2.03%。

信置（0083）獲納入道瓊斯可持續發展世界指數。收報7.59元，跌1.04%。

破頂股表現

破頂股包括，洲際船務（2409）創上市新高，見4.51元，收報4.51元，升0.22%；宜賓銀行（2596）曾高見2.69元，收報2.61元，升0.77%；新吉奧房車（0805）收報0.98元，跌22.83%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9083.7元，收報9083.25元，升0.07%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1106.55元，收報1106.55元，升0.01%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見7942.5元，收報7942.5元，升0.01%；東方興業控股（0430）創52周高，見0.395元，收報0.395元，升5.33%；金利來集團（0533）創52周高，見1.43元，收報1.42元，無升跌；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.365元，收報0.365元，無升跌；粵豐環保（1381）創52周高，見4.68元，收報4.6元，跌0.22%；齊魯高速（1576）創52周高，見2.42元，收報2.41元，升3.43%；檳傑科達（1665）創52周高，見0.95元，收報0.95元，無升跌；萬順集團控股（1746）創52周高，見0.4元，收報0.39元，升5.41%；九興控股（1836）創52周高，見17.58元，收報17.42元，升1.16%；依波路（1856）創52周高，見2.05元，收報1.81元，無升跌；和鉑醫藥－Ｂ（2142）創52周高，見2.85元，收報2.67元，升10.79%。

破底股方面

40隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見6.84元，收報6.98元，升0.58%；晨鳴紙業（1812）低見1.11元，收報1.12元，無升跌；新世界發展（0017）低見4.18元，收報4.21元，跌5.18%；中能控股（0228）低見0.052元，收報0.058元，升5.45%；ALCO HOLDINGS（0328）低見0.3元，收報0.33元，升1.54%；中教控股（0839）低見2.99元，收報3.07元，跌3.46%；看通集團（1059）低見0.205元，收報0.207元，跌11.16%；知行汽車科技（1274）低見11.8元，收報11.92元，跌4.79%；歐康維視生物－Ｂ（1477）低見3.72元，收報3.77元，跌1.82%；思城控股（1486）低見0.31元，收報0.31元，跌1.59%。

95隻股份創52周低，其中十隻包括，石藥（1093）低見4.27元，收報4.35元，跌0.46%；百度 （9888）低見74.3元，收報75.9元，跌2.32%；百度（9888）低見74.3元，收報75.9元，跌2.32%；美麗華酒店（0071）低見9元，收報9元，跌0.44%；香港中旅（0308）低見0.93元，收報0.94元，無升跌；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.061元，收報0.064元，無升跌；國際家居零售（1373）低見0.94元，收報0.95元，跌2.06%；兗煤（1171）低見7.74元，收報7.87元，跌0.76%；華能國電（0902）低見3.86元，收報3.88元，跌0.51%；遠東發展（0035）低見0.88元，收報0.9元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，恒嘉融資租賃（0379）收報0.05元，升42.86%；佰悅集團（8545）創52周高，見0.038元，收報0.034元，升41.67%；廣匯寶信（1293）收報0.2元，升38.89%；新明中國（2699）收報0.018元，升38.46%；駿傑集團控股（8188）創52周高，見0.59元，收報0.59元，升37.21%；MINDTELL TECH（8611）創52周高，見0.165元，收報0.162元，升28.57%；中科生物（1237）收報0.385元，升28.33%；大健康國際（2211）收報0.128元，升26.73%；華美樂樂（8429）收報0.049元，升25.64%；金威醫療（8143）收報0.068元，升21.43%。

下跌異動股，包括，易和國際控股（8659）見52周低0.193元，收報0.2元，跌33.33%；ＧＢＡ集團（0261）平上市低位0.095元，收報0.095元，跌28.03%；新吉奧房車（0805）創上市新高，見1.23元，平上市低位0元，收報0.98元，跌22.83%；滉達富控股（1348）收報0.041元，跌22.64%；中國集成控股（1027）收報0.69元，跌21.59%；正利控股（3728）創上市新低，見0.03元，收報0.031元，跌20.51%；和嘉控股（0704）收報0.069元，跌18.82%；進業控股（8356）收報0.62元，跌18.42%；YGM TRADING（0375）收報0.81元，跌18.18%；紐曼思（2530）創上市新低，見0.54元，收報0.57元，跌17.39%。

其他報道

 

網傳菜鳥分拆 阿里巴巴及菜鳥內部消息人士：假消息

金管局：與人行就跨境回購有共識 短期流動性波動無礙結構性發展措施

FPS互聯內地跨行清算系統 金管局：應用、限額等仍與內地商討中

滬上阿姨獲中證監批准 擬發行不超過1308.83萬股

李嘉誠基金會伙迪士尼贊助4200外籍家傭入場門票及餐飲券

轉數快與內地快速支付系統互聯 金管局料今年中推出部分服務

美國認為中國造船業處於不公平主導地位

滬指連跌三個交易日 深證成指近平收

中汽協：中國2024年新能源車銷量增35% 明年增24%

寧德時代據報覓投行安排在港第二上市

瑞穗：人行上調參數顯示捍衛人民幣決心 但影響有限

巴基斯坦擬發行首批熊貓債 融資2至2.5億美元

強生據報洽購Intra-Cellular

戶戶送伙聖雅各福群會推「戶戶送暖」計劃 為期10個月

許正宇：正就國債期貨與內地溝通 冀以最佳時機形式推出

人行行長潘功勝：內地地方債房產風險正收斂 宏觀經濟政策轉向更重視消費

【有片：埋身擊】標指已經跌破短期支持位 後市或進一步向下尋底

證監會：歡迎擴大場外結算公司使用在岸人民幣債券作履約抵押品

半日沽空金額增28% 騰訊沽空增23%

摩通要求員工3月起全面重返辦公室工作 引發部分員工反彈

港股見3個月低 恒指半日跌256點 新吉奧跌17% 宜賓無升跌