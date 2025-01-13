兩新股上市，新吉奧房車（0805）跌22.83%，宜賓銀行（2596），升0.77%。

美匯強勢，港元、在岸人民幣上日亦分別見近4個月及1年4個月最弱，今早人行上調跨境融資宏觀審慎調節參數，匯價靠穩。

盈富（2800）上日基金單位增1.34億個，至72億個，創12月5日後最高，當日為72.47億個。

恒指今早低開146點，高位跌135點，低位跌392點，高低波幅258點。上升股份比例為23.12%，下跌為40.3%，無升跌為36.57%。

恒指收市跌190點或1%，報18874點，大市成交金額1340億元，較上日減少7.36%，是1月9日1290.69億元成交後最少；國指跌54點或0.79%，報6843點。恒生科技指數收報4221點，跌0.91%。

藍籌股成交金額693.64億元，佔大市成交51.76%；科指成份股成交金額419.53億元，佔大市成交31.3%；國指成份股成交金額604.49億元，佔大市成交45.11%。

24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.56億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.02%，至88.61億元，佔大市成交6.61%。牛熊證成交金額46.35億元，減少19.36%；窩輪成交金額42.26億元，減少4.82%。

藍籌19隻升，63隻下跌，1隻無升跌。中芯國際（0981）升6.18%，收報34.35元，是升幅最大的藍籌，海爾智家（6690）跌6.83%，收報24.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報34.35元，升6.18%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報24.55元，跌6.83%。

恒指10天線(19508點)跌穿100天線(19521.59點)，下試200天線(18593.88點)。科指跌穿100天線(4243.46點)。

北水南下合計淨流入65.72億元，較上日增加41.35%，淨流入金額是1月9日113.62億元後最多。北水連續第17日流入，累計流入1277.02億元，對上一次連續17日淨流入是2024年6月7日。北水本月累計流入712.65億元，按月減少25.34%，連續第19個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.06%，是1月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見18671.49點，是2024年9月24日18532.28點後最低。今日收市報18874.14點，是2024年9月23日後收市新低，當日報18247.11點。連跌6日，累計跌886.13點，對上一次連跌6日是2024年11月15日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2023年10月17日。

科指曾跌最多2.18%，是1月8日後最大跌幅，當日跌幅為2.36%。低見4168.04點，是2024年9月26日3964.86點後最低。收市報4221.92點，是2024年9月26日後收市新低，當日報4209.71點。連跌2日，累計跌89.62點，對上一次連跌2日是1月7日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2024年12月31日。

國指曾跌最多1.96%，是1月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.46%。低見6762.65點，是2024年9月25日6742.47點後最低。收市報6843.71點，是2024年9月25日後收市新低，當日報6765.6點。連跌6日，累計跌315.57點，對上一次連跌6日是2022年10月13日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2023年10月17日。

午後消息股表現

春來教育（1969）獲浦發銀行提供兩筆定期貸款 涉4.3億元人幣。收報4.28元，升1.18%。

今早及隔晚消息股表現

藥明合聯（2268）股東擬折讓6.5%減持 股價曾挫近13%。收報28.9元，跌12.42%。

據報渣打（2888）不當售內房債被贊比亞制裁。收報96.95元，無升跌。

Ｈ＆Ｈ國際控股（1112）：擬發行票據。收報8.18元，無升跌。

貝康醫療（2170）：去年收入增最多46%收報2.89元，升4.71%。

中國黃金國際（2099）：甲瑪礦生產運營未受西藏地震影響 今年產金逾2.15噸收報43.6元，跌7.82%。

宜賓銀行（2596）公開發售認購不足。今上市，定價2.59元。曾高見2.69元，低見2.59元，收報2.61元，升0.77%。

新吉奧房車（0805）超額認購1.5倍 認兩手穩獲一手。今上市，定價1.27元。曾高見1.23元，低見0.9元，收報0.98元，跌22.83%。

世茂集團（0813）遭提清盤呈請，涉未還2.58億人幣。收報0.85元，跌1.16%。

融創（1918）被信達提清盤呈請，涉未還逾3000萬美元。收報1.49元，升14.62%。

廣汽集團（2238）發盈警，料去年純利跌最多82%。收報2.98元，跌0.67%。

數字王國（0547）謝安辭任執董及行政總裁。收報0.5元，跌3.85%。

法院判中國恒大需向恒大物業（6666）償還逾134億人幣。收報0.81元，升14.08%。

中遠海控（1919）發盈喜，料去年純利491億人幣升1倍。收報11.82元，升1.9%。

碧桂園（2007）與債權人據報在轉股價格等方面存分歧。停牌。

東方海外（0316）去年收入98億美元升30%，標準箱平均收入升26%。收報109.6元，升2.14%。

舜宇光學（2382）去年手機攝像模組出貨量跌6%。收報60.9元，跌2.87%。

平保增持農行（1288）至5%以上。收報4.17元，跌0.95%。

寶勝國際（3813）去年經營收益淨額按年跌8%。見52周低0.48元，收報0.485元，跌1.02%。

藍月亮（6993）盈警料全年盈轉虧最多7.5億元。收報3.02元，升2.03%。

信置（0083）獲納入道瓊斯可持續發展世界指數。收報7.59元，跌1.04%。

破頂股表現

破頂股包括，洲際船務（2409）創上市新高，見4.51元，收報4.51元，升0.22%；宜賓銀行（2596）曾高見2.69元，收報2.61元，升0.77%；新吉奧房車（0805）收報0.98元，跌22.83%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9083.7元，收報9083.25元，升0.07%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1106.55元，收報1106.55元，升0.01%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見7942.5元，收報7942.5元，升0.01%；東方興業控股（0430）創52周高，見0.395元，收報0.395元，升5.33%；金利來集團（0533）創52周高，見1.43元，收報1.42元，無升跌；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.365元，收報0.365元，無升跌；粵豐環保（1381）創52周高，見4.68元，收報4.6元，跌0.22%；齊魯高速（1576）創52周高，見2.42元，收報2.41元，升3.43%；檳傑科達（1665）創52周高，見0.95元，收報0.95元，無升跌；萬順集團控股（1746）創52周高，見0.4元，收報0.39元，升5.41%；九興控股（1836）創52周高，見17.58元，收報17.42元，升1.16%；依波路（1856）創52周高，見2.05元，收報1.81元，無升跌；和鉑醫藥－Ｂ（2142）創52周高，見2.85元，收報2.67元，升10.79%。

破底股方面

40隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見6.84元，收報6.98元，升0.58%；晨鳴紙業（1812）低見1.11元，收報1.12元，無升跌；新世界發展（0017）低見4.18元，收報4.21元，跌5.18%；中能控股（0228）低見0.052元，收報0.058元，升5.45%；ALCO HOLDINGS（0328）低見0.3元，收報0.33元，升1.54%；中教控股（0839）低見2.99元，收報3.07元，跌3.46%；看通集團（1059）低見0.205元，收報0.207元，跌11.16%；知行汽車科技（1274）低見11.8元，收報11.92元，跌4.79%；歐康維視生物－Ｂ（1477）低見3.72元，收報3.77元，跌1.82%；思城控股（1486）低見0.31元，收報0.31元，跌1.59%。

95隻股份創52周低，其中十隻包括，石藥（1093）低見4.27元，收報4.35元，跌0.46%；百度 （9888）低見74.3元，收報75.9元，跌2.32%；百度（9888）低見74.3元，收報75.9元，跌2.32%；美麗華酒店（0071）低見9元，收報9元，跌0.44%；香港中旅（0308）低見0.93元，收報0.94元，無升跌；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.061元，收報0.064元，無升跌；國際家居零售（1373）低見0.94元，收報0.95元，跌2.06%；兗煤（1171）低見7.74元，收報7.87元，跌0.76%；華能國電（0902）低見3.86元，收報3.88元，跌0.51%；遠東發展（0035）低見0.88元，收報0.9元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，恒嘉融資租賃（0379）收報0.05元，升42.86%；佰悅集團（8545）創52周高，見0.038元，收報0.034元，升41.67%；廣匯寶信（1293）收報0.2元，升38.89%；新明中國（2699）收報0.018元，升38.46%；駿傑集團控股（8188）創52周高，見0.59元，收報0.59元，升37.21%；MINDTELL TECH（8611）創52周高，見0.165元，收報0.162元，升28.57%；中科生物（1237）收報0.385元，升28.33%；大健康國際（2211）收報0.128元，升26.73%；華美樂樂（8429）收報0.049元，升25.64%；金威醫療（8143）收報0.068元，升21.43%。

下跌異動股，包括，易和國際控股（8659）見52周低0.193元，收報0.2元，跌33.33%；ＧＢＡ集團（0261）平上市低位0.095元，收報0.095元，跌28.03%；新吉奧房車（0805）創上市新高，見1.23元，平上市低位0元，收報0.98元，跌22.83%；滉達富控股（1348）收報0.041元，跌22.64%；中國集成控股（1027）收報0.69元，跌21.59%；正利控股（3728）創上市新低，見0.03元，收報0.031元，跌20.51%；和嘉控股（0704）收報0.069元，跌18.82%；進業控股（8356）收報0.62元，跌18.42%；YGM TRADING（0375）收報0.81元，跌18.18%；紐曼思（2530）創上市新低，見0.54元，收報0.57元，跌17.39%。

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