不過，他強調這些措施只是短期措施，長遠而言要提高生產力、技術及產業升級，隨之帶動就業、收入及消費。另外，他稱中國經濟增長速度由過去9%降到5%，但美國經濟增長速度從3.5%減至2.5%，認為若繼續維持此趨勢，並按照市場滙率計算，在正常狀况之下中國到2030年或2035年前可超越美國，成最大經濟體。

被問到美國候任總統特朗普對中國的影響，他表示中國是一個很大的經濟體，在全球具備相當的實力，只要中國能夠專注於自身的經濟增長並掌握機遇，認為可以保持穩定增長，這對中國以至全球都有益。若特朗普向中國出口徵收60%關稅，這既對中國和全球經濟的穩定沒好處。

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