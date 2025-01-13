世界銀行前高級副總裁兼首席經濟師林毅夫認為，雖然中國短期內面對經濟下滑壓力，但相信中央採取積極的財政政策和較寬鬆的貨幣政策，有助今年維持5%的增長。對於國內需求疲弱，他指政府推出「以舊換新」措施及電子產品補貼以刺激消費，料相關效果能在今年上半年表現出來。同時，只要市場維持信心，人行減息有利經濟增長。
不過，他強調這些措施只是短期措施，長遠而言要提高生產力、技術及產業升級，隨之帶動就業、收入及消費。另外，他稱中國經濟增長速度由過去9%降到5%，但美國經濟增長速度從3.5%減至2.5%，認為若繼續維持此趨勢，並按照市場滙率計算，在正常狀况之下中國到2030年或2035年前可超越美國，成最大經濟體。
被問到美國候任總統特朗普對中國的影響，他表示中國是一個很大的經濟體，在全球具備相當的實力，只要中國能夠專注於自身的經濟增長並掌握機遇，認為可以保持穩定增長，這對中國以至全球都有益。若特朗普向中國出口徵收60%關稅，這既對中國和全球經濟的穩定沒好處。
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