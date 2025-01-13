moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

太平保險原副總經理肖星受賄逾8000萬人幣 判囚終身

中國太平保險集團有限責任公司原黨委委員、執行董事、副總經理肖星受賄8148萬餘元人民幣一案，河南省新鄉市中級人民法院今日一審公開宣判，對肖星以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，1998年至2023年，肖星利用擔任共青團上海市委地區工作部科員、統戰部副部長、市青聯副秘書長，中國人壽保險股份浦東新區支公司總經理，中國人壽上海市分公司黨委副書記、副總經理、黨委書記、總經理，太平資產管理黨委副書記、黨委書記、總經理，中國太平保險集團黨委委員、執行董事、副總經理等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在融資貸款、業務合作、求職就業等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合8148萬餘元人民幣。

法院認為，肖星的行為構成受賄罪，數額特別巨大，應依法懲處。鑑於肖星到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物及孳息已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。

53歲的肖星於2023年7月被通報受查，去年1月被雙開和逮捕，同年7月一審開庭。

 

其他報道

碧瑤綠色擬1.35億收購一物業管理公司

林毅夫料今年中國經濟增長能維持5% 長遠發展仍需提高生產力

全日沽空金額增8% 騰訊沽空增11%

恒指收市跌190點 國指6連跌 逾兩年最長跌浪 北水增41% 新吉奧跌22%

馬化騰強調聚焦主業 冀勿過度吹捧微信小店送禮物功能

網傳菜鳥分拆 阿里巴巴及菜鳥內部消息人士：假消息

金管局：與人行就跨境回購有共識 短期流動性波動無礙結構性發展措施

FPS互聯內地跨行清算系統 金管局：應用、限額等仍與內地商討中

滬上阿姨獲中證監批准 擬發行不超過1308.83萬股

李嘉誠基金會伙迪士尼贊助4200外籍家傭入場門票及餐飲券

轉數快與內地快速支付系統互聯 金管局料今年中推出部分服務

美國認為中國造船業處於不公平主導地位

滬指連跌三個交易日 深證成指近平收