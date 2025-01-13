經審理查明，1998年至2023年，肖星利用擔任共青團上海市委地區工作部科員、統戰部副部長、市青聯副秘書長，中國人壽保險股份浦東新區支公司總經理，中國人壽上海市分公司黨委副書記、副總經理、黨委書記、總經理，太平資產管理黨委副書記、黨委書記、總經理，中國太平保險集團黨委委員、執行董事、副總經理等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在融資貸款、業務合作、求職就業等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合8148萬餘元人民幣。

法院認為，肖星的行為構成受賄罪，數額特別巨大，應依法懲處。鑑於肖星到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物及孳息已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。

53歲的肖星於2023年7月被通報受查，去年1月被雙開和逮捕，同年7月一審開庭。

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