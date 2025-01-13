moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

新世界現貨月及遠期股票認沽期權低見3.5元錄成交  沽空率連升四日

新世界發展（0017）近期股價持續呈現弱勢並受壓，今日其股價再跌5.18%，低見4.21元收市，累計連跌12日，自12月24日起計，累積跌幅高達21.75%。其最新成交額多達8680萬元，沽空比率連升四日，今日達到32.25%。其現貨月及遠期認沽期權更在3.5元低位錄得成交。

與新世界相關的股票期權造價方面，在上周四首次跌穿4元大關後，持續受壓。其現貨月在3.5元水平的認沽期權錄得過百張合約成交，成交張數達104張，造價見0.04元。該股在3.8元水平的認沽期權錄得最多成交，成交合約張數達252張，造價見0.08元，大升50%。

其他報道

太平保險原副總經理肖星受賄逾8000萬人幣 判囚終身

呂宇健買入宏強控股13.79%

碧瑤綠色擬1.35億收購一物業管理公司

林毅夫料今年中國經濟增長能維持5% 長遠發展仍需提高生產力

全日沽空金額增8% 騰訊沽空增11%

恒指收市跌190點 國指6連跌 逾兩年最長跌浪 北水增41% 新吉奧跌22%

馬化騰強調聚焦主業 冀勿過度吹捧微信小店送禮物功能

網傳菜鳥分拆 阿里巴巴及菜鳥內部消息人士：假消息

金管局：與人行就跨境回購有共識 短期流動性波動無礙結構性發展措施

FPS互聯內地跨行清算系統 金管局：應用、限額等仍與內地商討中

滬上阿姨獲中證監批准 擬發行不超過1308.83萬股

李嘉誠基金會伙迪士尼贊助4200外籍家傭入場門票及餐飲券

轉數快與內地快速支付系統互聯 金管局料今年中推出部分服務

美國認為中國造船業處於不公平主導地位

滬指連跌三個交易日 深證成指近平收

中汽協：中國2024年新能源車銷量增35% 明年增24%

寧德時代據報覓投行安排在港第二上市

瑞穗：人行上調參數顯示捍衛人民幣決心 但影響有限

巴基斯坦擬發行首批熊貓債 融資2至2.5億美元

強生據報洽購Intra-Cellular

戶戶送伙聖雅各福群會推「戶戶送暖」計劃 為期10個月

許正宇：正就國債期貨與內地溝通 冀以最佳時機形式推出

除現貨月認沽期權之外，2月份、12月份認沽期權均在3.5元錄得成交4張及2張合約成交，造價分別為0.18元及0.67元。在遠期認沽期權陸續錄得成交，造價持續上升並高企於現貨月認沽期權之上，反映新世界股價仍然繼續受壓。

新世界的認購期權方面，稍為下移至在最低價4.2元水平錄得成交，成交合約張數多達32張，造價為0.23元，大跌39.47%。由於認購期權及認沽期權最低價價差持續擴大，這亦反映該股股價仍然處於高波動性。

至於股票期貨，新世界的2月份期貨錄得成交合約1張，造價4.23元，比正股造價略高水0.2元。

其他報道

太平保險原副總經理肖星受賄逾8000萬人幣 判囚終身

呂宇健買入宏強控股13.79%

碧瑤綠色擬1.35億收購一物業管理公司

林毅夫料今年中國經濟增長能維持5% 長遠發展仍需提高生產力

全日沽空金額增8% 騰訊沽空增11%

恒指收市跌190點 國指6連跌 逾兩年最長跌浪 北水增41% 新吉奧跌22%

馬化騰強調聚焦主業 冀勿過度吹捧微信小店送禮物功能

網傳菜鳥分拆 阿里巴巴及菜鳥內部消息人士：假消息

金管局：與人行就跨境回購有共識 短期流動性波動無礙結構性發展措施

FPS互聯內地跨行清算系統 金管局：應用、限額等仍與內地商討中

滬上阿姨獲中證監批准 擬發行不超過1308.83萬股

李嘉誠基金會伙迪士尼贊助4200外籍家傭入場門票及餐飲券

轉數快與內地快速支付系統互聯 金管局料今年中推出部分服務

美國認為中國造船業處於不公平主導地位

滬指連跌三個交易日 深證成指近平收

中汽協：中國2024年新能源車銷量增35% 明年增24%

寧德時代據報覓投行安排在港第二上市

瑞穗：人行上調參數顯示捍衛人民幣決心 但影響有限