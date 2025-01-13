與新世界相關的股票期權造價方面，在上周四首次跌穿4元大關後，持續受壓。其現貨月在3.5元水平的認沽期權錄得過百張合約成交，成交張數達104張，造價見0.04元。該股在3.8元水平的認沽期權錄得最多成交，成交合約張數達252張，造價見0.08元，大升50%。

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除現貨月認沽期權之外，2月份、12月份認沽期權均在3.5元錄得成交4張及2張合約成交，造價分別為0.18元及0.67元。在遠期認沽期權陸續錄得成交，造價持續上升並高企於現貨月認沽期權之上，反映新世界股價仍然繼續受壓。

新世界的認購期權方面，稍為下移至在最低價4.2元水平錄得成交，成交合約張數多達32張，造價為0.23元，大跌39.47%。由於認購期權及認沽期權最低價價差持續擴大，這亦反映該股股價仍然處於高波動性。

至於股票期貨，新世界的2月份期貨錄得成交合約1張，造價4.23元，比正股造價略高水0.2元。

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