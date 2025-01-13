透過是次合作，本港擁有超過200萬用戶的煤氣公司，將於智能煤氣錶引進由煤氣公司旗下公司名氣家，與賽昉科技聯手研發的「港華芯」安全芯片，配合芯昇科技開發的4G模組，並夥拍中國移動香港的4G網絡，攜手提升香港燃氣智能管理水平，進一步提高抄讀煤氣錶的效率以及數據安全，促進建設智慧城市和新質生產力發展。

今次四方戰略合作，源於「港華芯」已成功應用在內地智慧燃氣場景，自2022年11月推出，截止2024年底，「港華芯」的內地銷量累計突破385萬。今次合作是首次將內地RISC-V芯片的科技成果引入香港。

煤氣公司常務董事黃維義表示，隨著「港華芯」安全芯片已獲集團內地客戶信賴，香港的智能煤氣錶亦將陸續升級採用該芯片，提升抄讀煤氣錶的效率之餘，亦加強保障用戶信息安全，他預期「港華芯」未來將擴展應用至更多智慧廚房、智慧家居場景，為客戶帶來更安全、更智能、更美好的生活。

中國移動香港董事長凌浩指出，今次與煤氣公司的合作就集成物聯網卡、通訊芯片與模組、物聯網設備管理平台—OneNET、以至資訊安全等軟硬件核心技術，配合直接承載於4G網絡上的Cat.1，以及優質的網絡資源和服務，為煤氣無線抄錶項目奠定安全連接服務基礎。賽昉科技董事長兼首席執行官徐滔表示，其為「港華芯」提供了強大的RISC-V硬件基礎，並攜手夥伴共同構建更智能、更安全、更經濟的智慧燃氣解決方案，持續推動香港燃氣行業數智化轉型。未來，賽昉科技將繼續深耕RISC-V技術，以開拓更多創新解決方案。

中移物聯網及芯昇科技董事長蔣文隆表示，此次攜手煤氣公司發布的「港華芯」解決方案，採用其RISC-V架構通訊芯片「CM8610」，不僅滿足煤氣錶在遠程監控、抄錶、數據分析等多方面需求，更讓燃氣行業提供更安全、便捷、高效的智能化服務。

其他報道

新世界現貨月及遠期股票認沽期權低見3.5元錄成交 沽空率連升四日

太平保險原副總經理肖星受賄逾8000萬人幣 判囚終身

呂宇健買入宏強控股13.79%

碧瑤綠色擬1.35億收購一物業管理公司

林毅夫料今年中國經濟增長能維持5% 長遠發展仍需提高生產力

全日沽空金額增8% 騰訊沽空增11%

恒指收市跌190點 國指6連跌 逾兩年最長跌浪 北水增41% 新吉奧跌22%

馬化騰強調聚焦主業 冀勿過度吹捧微信小店送禮物功能

網傳菜鳥分拆 阿里巴巴及菜鳥內部消息人士：假消息

金管局：與人行就跨境回購有共識 短期流動性波動無礙結構性發展措施

FPS互聯內地跨行清算系統 金管局：應用、限額等仍與內地商討中

滬上阿姨獲中證監批准 擬發行不超過1308.83萬股

李嘉誠基金會伙迪士尼贊助4200外籍家傭入場門票及餐飲券

轉數快與內地快速支付系統互聯 金管局料今年中推出部分服務

美國認為中國造船業處於不公平主導地位

滬指連跌三個交易日 深證成指近平收

中汽協：中國2024年新能源車銷量增35% 明年增24%

寧德時代據報覓投行安排在港第二上市

瑞穗：人行上調參數顯示捍衛人民幣決心 但影響有限

巴基斯坦擬發行首批熊貓債 融資2至2.5億美元

強生據報洽購Intra-Cellular

戶戶送伙聖雅各福群會推「戶戶送暖」計劃 為期10個月

許正宇：正就國債期貨與內地溝通 冀以最佳時機形式推出