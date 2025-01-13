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煤氣聯同中移動香港等引入港華芯提升抄錶效率

中華煤氣、中國移動香港、上海賽昉半導體科技（賽昉科技）與中移芯昇科技簽署戰略合作備忘錄，四方將於物聯網（IoT）、國產RISC-V芯片、資訊安全等多個技術領域合作，具體應用包括提高抄讀煤氣錶的效率，並探索於智能燃氣設備應用有關創新科技。

透過是次合作，本港擁有超過200萬用戶的煤氣公司，將於智能煤氣錶引進由煤氣公司旗下公司名氣家，與賽昉科技聯手研發的「港華芯」安全芯片，配合芯昇科技開發的4G模組，並夥拍中國移動香港的4G網絡，攜手提升香港燃氣智能管理水平，進一步提高抄讀煤氣錶的效率以及數據安全，促進建設智慧城市和新質生產力發展。

今次四方戰略合作，源於「港華芯」已成功應用在內地智慧燃氣場景，自2022年11月推出，截止2024年底，「港華芯」的內地銷量累計突破385萬。今次合作是首次將內地RISC-V芯片的科技成果引入香港。

煤氣公司常務董事黃維義表示，隨著「港華芯」安全芯片已獲集團內地客戶信賴，香港的智能煤氣錶亦將陸續升級採用該芯片，提升抄讀煤氣錶的效率之餘，亦加強保障用戶信息安全，他預期「港華芯」未來將擴展應用至更多智慧廚房、智慧家居場景，為客戶帶來更安全、更智能、更美好的生活。

中國移動香港董事長凌浩指出，今次與煤氣公司的合作就集成物聯網卡、通訊芯片與模組、物聯網設備管理平台—OneNET、以至資訊安全等軟硬件核心技術，配合直接承載於4G網絡上的Cat.1，以及優質的網絡資源和服務，為煤氣無線抄錶項目奠定安全連接服務基礎。賽昉科技董事長兼首席執行官徐滔表示，其為「港華芯」提供了強大的RISC-V硬件基礎，並攜手夥伴共同構建更智能、更安全、更經濟的智慧燃氣解決方案，持續推動香港燃氣行業數智化轉型。未來，賽昉科技將繼續深耕RISC-V技術，以開拓更多創新解決方案。

中移物聯網及芯昇科技董事長蔣文隆表示，此次攜手煤氣公司發布的「港華芯」解決方案，採用其RISC-V架構通訊芯片「CM8610」，不僅滿足煤氣錶在遠程監控、抄錶、數據分析等多方面需求，更讓燃氣行業提供更安全、便捷、高效的智能化服務。

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