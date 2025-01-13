內地傳媒引述知情人士報道，碧桂園（2007）控股股東有意將本金總額11億美元的現有股東貸款，一半轉為碧桂園的股票，一半轉為碧桂園所持森林城市60%股權。
碧桂園在1月9日公布的重組提案關鍵條款中提出，公司控股股東正在考慮將公司未償還本金總額11億美元的現有股東貸款轉換為公司或附屬公司的股份，但公告同時表示具體條款有待協議。
碧桂園「森林城市」項目位於馬來西亞柔佛州新山市，為碧桂園與當地開發商馬來西亞柔佛州人民集團（KPRJ）共同開發，碧桂園間接持有森林城市60%的股權。
此前據星洲網在2024年9月20日的報道，馬來西亞第二財政部長阿米爾稱，森林城市將成為馬來西亞首個提供0%稅務予家族辦公室的金融特區，優惠期限為10年；此項優惠條件將由馬國證券委員會負責協調，並於2025年第一季開始啓動。
碧桂園希望通過境外債務重組削債約116億美元，即境外債務的70%。碧桂園同時透露，已與7家銀行組成的協調委員會達成共識，7家銀行持有的債務金額約為17.28億美元。
碧桂園又指，正在出售其境外少數權益金融投資，並已就此取得重大進展。截至公告日，約1.4億美元的出售收益已存入（或計劃存入）用於重組提案的指定賬戶。
1月10日一個債券持有人特設小組（AHG）表示，碧桂園公佈的關鍵條款尚未得到該小組的支持，雙方在轉股價格等方面存在分歧。據悉，該小組持有碧桂園「103億美元未償還離岸優先票據和可轉換債券」中超過30%的份額。
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