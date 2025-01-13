其又指，去年度開始進行白銀買賣，並於去年度第三季起訂立若干白銀期貨合約好、淡倉，由於合約金額不大，故預期對集團的財務影響並不重大。其認為，無論黃金及白銀的期貨組合的已變現及未變現虧損，均對現金流量及經營並無任何重大影響。其更指，預期珠寶業務於去年下半年將繼續受充滿挑戰的宏觀經濟環境及內地市場萎縮所影響。自去年刋發中期業績後，更由於內地珠寶業務並無於去年度顯示任何持續復甦跡象，其決定縮小當地珠寶業務，並於未來繼續重點發展海外市場的珠寶業務。

隨著其已開始撤出中國珠寶業務市場的權益，其持作出售物業由於去年度受到內地整體工廈物業市場持續低迷影響，除非在全年業績刋發時物業市場有顯著改善，否則預期將於去年度要確認位於內地保發珠寶產業中心的持作出售物業之減值虧損。