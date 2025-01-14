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道指倒升358點 納指4連跌 10年期美債息創14個月高 金龍指數近4個月低

美債息上升，2年期創近半年高，10年期創14個月高。美債息差擴闊，其中，美3個月10年期債息差擴至27個月最闊。金龍指數近4個月即市及收市低。道指、標指見兩個月低後倒升，納指4連跌。

減息憧憬降。紐約聯儲調查顯示，12月美國消費者對未來幾年的通脹預期升溫，對未來三年通脹率的預期升至3%。摩通將聯儲局今年減息次數預期從三次下調至兩次，時間分別在6月和9月。周三公布的12月消費者物價指數將有助於投資者進一步了解美國的通脹壓力。

個股方面，英偉達最新款AI晶片的機架據報出現故障，微軟等大客戶面臨交貨延遲。拜登政府公布對英偉達及同類公司AI晶片出口實施新的全面限制，確立了向大部分國家出口的算力的上限。白宮國安顧問沙利文稱，特朗普上台後很可能會維持該限制措施不變。另外，研究機構數據顯示蘋果去年第四季度全球iPhone銷量下滑5%，部分市場佔有率被小米、Vivo等中國對手搶佔。

道瓊斯工業平均指數收漲358點，升幅0.86%，報42297點。標普500指數收漲9點，升幅0.16%，報5836點。納斯達克綜合指數收跌73點，或0.39%，報19088點。

聯合健康升3.93%，報541.14美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻125點，而英偉達跌1.97%，報133.23元，拖累道指16點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報234.4元，跌1.03%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報191.01元，跌0.53%，亞馬遜(美：AMZN)收市報218.46元，跌0.21%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報608.33元，跌1.22%，英偉達(美：NVDA)收市報133.23元，跌1.97%，微軟(美：MSFT)收市報417.19元，跌0.42%，Tesla (美：TSLA)收市報403.31元，升2.17%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.56%，報508點。德國DAX指數收跌0.41%，報20132點；法國CAC 40指數跌0.31%，報7408點；英國富時100指數收跌0.3%，報8224點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.4%，報6355點。

美國2年期債息曾升最多0.96%，是1月10日後最大升幅，當日升幅為3.05%。高見4.4214厘，是2024年7月26日4.4513厘後最高。收市報4.3793厘，是2024年7月29日後收市新高，當日報4.3997厘。連升2日，累計升0.1153厘，對上一次連升2日是2024年12月10日。第1日陰燭。

美國10年期債息曾升最多0.91%，是1月10日後最大升幅，當日升幅為2.06%。高見4.8026厘，是2023年11月1日4.9328厘後最高。收市報4.7779厘，是2023年10月31日後收市新高，當日報4.9307厘。連升7日，累計升0.2189厘，對上一次連升7日是2024年12月17日。第1日陰燭。

美2年期10年期債息差曾高見40.031基點，是1月10日42.397基點後最高。收市報39.643基點，是1月9日後收市新高，當日報42.32基點。

美3個月10年期債息差曾高見47.113基點，是2022年10月11日59.086基點後最闊。收市報44.792基點，是2022年10月11日後收市新高，當日報48.733基點。連升3日，累計升7.572基點，對上一次連升3日是1月3日。連續第8日陽燭，對上一次連續第8日陽燭是2024年12月16日。

金龍指數曾跌最多0.59%，是1月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.17%。低見6342.67點，是2024年9月25日6226.37點後最低。收市報6355.46點，是2024年9月25日後收市新低，當日報6276.82點。連跌5日，累計跌367.37點，對上一次連跌5日是2024年6月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月7日。

道指曾升最多0.91%，是1月3日後最大升幅，當日升幅為0.92%。高見42319.6點，是1月10日42540.29點後最高。收市報42297.12點，是1月8日後收市新高，當日報42635.2點。

標指曾升最多0.2%，是1月8日後最大升幅，當日升幅為0.32%。高見5838.61點，是1月10日5890.35點後最高。收市報5836.22點，是1月8日後收市新高，當日報5918.25點。

納指曾跌最多1.72%，是1月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.36%。低見18831.91點，是2024年11月21日18714.06點後最低。收市報19088.1點，是2024年11月27日後收市新低，當日報19060.48點。連跌4日，累計跌776.88點，對上一次連跌4日是2024年12月31日。

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