報道引述消息指，作為有關如何與特朗普政府共事的廣泛討論的一部分，中國高級官員已經開始討論TikTok的應急計劃，其中之一涉及馬斯克。與特朗普最親密的盟友之一達成的高調交易對中國政府來說具有一定的吸引力，預計中國政府將對 TikTok 最終是否出售擁有一定的發言權。

報道引述消息指，按照中國政府討論過的一種方案，馬斯克的 X 將控制 TikTok US，並共同經營兩家公司。 TikTok 在美國擁有超過 1.7 億用戶，它可以增強 X 吸引廣告商的努力。馬斯克也創立了一家獨立的人工智慧公司xAI，該公司可以從TikTok產生的大量數據中受益。

報道引述消息指，中國官員尚未就如何前進達成任何明確共識，他們的審議仍處於初步階段。目前尚不清楚字節跳動對中國政府的討論了解多少，也不清楚 TikTok 和馬斯克是否參與其中。目前還不清楚馬斯克、TikTok 和字節跳動是否就任何可能的交易條款進行了談判。

報道指，馬斯克和他的代表沒有回應置評請求。中國國家互聯網資訊辦公室和中國商務部這兩個可能參與決策 TikTok 未來的政府機構也沒有回應置評請求。

報道引述消息指，北京的談判表明 TikTok 的命運可能不再由字節跳動獨自掌控。他們表示，中國官員認識到，他們將在關稅、出口管制和其他問題上與特朗普政府面臨​​艱難的談判，並將 TikTok 談判視為一個潛在的和解領域。中國政府持有字節跳動關聯公司的「黃金股權」，這使其能夠影響該公司的策略和營運。

TikTok 堅稱，該管控僅適用於其中國子公司抖音資訊服務有限公司，與字節跳動在中國以外的業務無關。儘管如此，北京的出口規則仍禁止中國公司出售其軟件演算法，例如 TikTok 不可或缺的演算法。由於包括 TikTok 寶貴的推薦引擎在內的出售必須得到中國政府的批准，因此中國政府在任何可能的交易中都擁有重要的發言權。

知情人士透露，馬斯克在字節跳動中國許多員工中享有良好的聲譽。該人士補充說，他被視為一位非常成功的企業家，並且有透過Tesla公司業務與中國政府打交道的經驗。

目前尚不清楚美國版 TikTok 是否會透過競爭程序出售，或者是否會由政府安排出售。其中一位消息人士指，TikTok 的一個替代方案是將其現有的美國客戶轉移至類似的應用程式（但品牌不同），以潛在地規避禁令。目前還不清楚此舉的效果如何。

一位接近該公司的人士在最高法院聽證會前表示，這場法律鬥爭仍然是高層關注的焦點，他們寧願繼續在美國打仗，而不是將 TikTok 賣給美國並永久放棄控制權。

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