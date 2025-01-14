個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.23%，折合報365.42元；阿里巴巴（9988）升0.01%，折合報78.35元；美團（3690）跌0.02%，折合報137.56元；匯控（0005）跌0.7%，折合報76.27元；建行（0939）升0.1%，折合報5.85元。

道期現升0.143%；標期現升0.25%；納期現升0.43%。日本東證指數現跌0.44%；韓國KOSPI指數現升0.39%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.37%。

VIX指數隔晚跌1.79%或0.35點，報19.19點。

紐油現跌0.12%或0.09美元，報78.72美元；布油現升1.56%或1.25美元，報81.01美元；金價現升0.27%或7.34美元，報2670.5美元；LME 銅期貨隔晚升0.03%或3美元，報9094.5美元。比特幣現升0.33%或318.05美元，報94489.48美元；美國10年期債息現跌0.12%或0.0062厘，報4.7717厘。

今日焦點股份可留意：

碧桂園（2007）最快今日公布業績。

中國儒意（0136）8.25億人幣代價收購騰訊一遊戲公司三成股權。

碧服（6098）料錄8至11億人幣商譽減值。

保發集團（3326）料對沖黃金存貨價格波動料錄頻損共570萬，料不影響業務及財務。

零跑（9863）盈喜料去年第四季扭虧為盈，全年營業收入至少增八成。

藥明康德（2359）出售藥明合聯（2268）約7.2%股份，套現逾24億元。

碧桂園（2007）大股東據報擬將11億美元股東貸款轉為股票及大馬森林城市權益。

銀娛（0027）據報去年中場賭收市佔率逾14%。

美國金沙（1928）上周二出資4.79億元增持金沙中國至72.29%股權。

新世界（0017）現貨月及遠期股票認沽期權低見3.5元錄成交，沽空率連升四日。

呂宇健買入宏強控股（8262）13.79%。

碧瑤綠色（1397）擬1.35億收購一物業管理公司。

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