moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升54點 夜期高水29點 美期升亞股個別發展

美股向上，港股ADR升54點或0.29%，報18928點，即月恒指夜期升1點，報18903點，夜期高水29點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.23%，折合報365.42元；阿里巴巴（9988）升0.01%，折合報78.35元；美團（3690）跌0.02%，折合報137.56元；匯控（0005）跌0.7%，折合報76.27元；建行（0939）升0.1%，折合報5.85元。

道期現升0.143%；標期現升0.25%；納期現升0.43%。日本東證指數現跌0.44%；韓國KOSPI指數現升0.39%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.37%。

VIX指數隔晚跌1.79%或0.35點，報19.19點。

紐油現跌0.12%或0.09美元，報78.72美元；布油現升1.56%或1.25美元，報81.01美元；金價現升0.27%或7.34美元，報2670.5美元；LME 銅期貨隔晚升0.03%或3美元，報9094.5美元。比特幣現升0.33%或318.05美元，報94489.48美元；美國10年期債息現跌0.12%或0.0062厘，報4.7717厘。

今日焦點股份可留意：

碧桂園（2007）最快今日公布業績。

中國儒意（0136）8.25億人幣代價收購騰訊一遊戲公司三成股權。

碧服（6098）料錄8至11億人幣商譽減值。

保發集團（3326）料對沖黃金存貨價格波動料錄頻損共570萬，料不影響業務及財務。

零跑（9863）盈喜料去年第四季扭虧為盈，全年營業收入至少增八成。

藥明康德（2359）出售藥明合聯（2268）約7.2%股份，套現逾24億元。

碧桂園（2007）大股東據報擬將11億美元股東貸款轉為股票及大馬森林城市權益。

銀娛（0027）據報去年中場賭收市佔率逾14%。

美國金沙（1928）上周二出資4.79億元增持金沙中國至72.29%股權。

新世界（0017）現貨月及遠期股票認沽期權低見3.5元錄成交，沽空率連升四日。

呂宇健買入宏強控股（8262）13.79%。

碧瑤綠色（1397）擬1.35億收購一物業管理公司。

其他報道

中國據報研究將TikTok美國業務賣給馬斯克

道指倒升358點 納指4連跌 10年期美債息創14個月高 金龍指數近4個月低

北水增持工行 減持國美