恒指今早高開27點或0.15%，報18901點，大市成交金額18億元；國指今早高開3點或0.06%，報6847點。恒生科技指數開市報4227點，升0.14%。上升股份比例為6.31%，下跌為4.77%，無升跌為88.9%。
藍籌33隻升，31隻下跌，19隻無升跌。藥明生物（2269）升3.55%，報17.5元，是升幅最大的藍籌，新東方（9901）跌4.17%，報46元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股12隻升，12隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報34.85元，升1.46%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報32元，跌2.59%。
恒指續高於200天線(18605.67點)。科指上試100天線(4251.15點)。
碧桂園（2007）最快今日公布業績。碧桂園（2007）大股東據報擬將11億美元股東貸款轉為股票及大馬森林城市權益。停牌。
中國儒意（0136）8.25億人幣代價收購騰訊一遊戲公司三成股權。開市報2.5元，無升跌。
碧服（6098）料錄8至11億人幣商譽減值。開市報5.16元，升0.58%。
保發集團（3326）料對沖黃金存貨價格波動料錄頻損共570萬，料不影響業務及財務。無成交，報0.181元。
零跑（9863）盈喜料去年第四季扭虧為盈，全年營業收入至少增八成。開市報31.1元，升3.67%。
藥明康德（2359）出售藥明合聯（2268）約7.2%股份，套現逾24億元。藥明康德開市報52.55元，升1.06%。
藥明合聯（2268）開市報29.9元，升3.46%。
銀娛（0027）據報去年中場賭收市佔率逾14%。開市報32.15元，升0.31%。
美國金沙（1928）上周二出資4.79億元增持金沙中國至72.29%股權。開市報18.6元，跌0.85%。
新世界（0017）現貨月及遠期股票認沽期權低見3.5元錄成交，沽空率連升四日。開市報4.21元，無升跌。
呂宇健買入宏強控股（8262）13.79%。無成交，報0.052元。
碧瑤綠色（1397）擬1.35億收購一物業管理公司。無成交，報0.63元。
創52周低，久泰邦達能源（2798）低見0.77元，開市報0.77元，跌2.53%。
異動股
上升異動股，包括，大健康國際（2211）開市報0.143元，升11.72%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.104元，升8.33%；超大現代（0682）開市報0.21元，升7.14%；志道國際（1220）開市報0.096元，升6.67%；朗華國際集團（8026）開市報0.42元，升6.33%；茶百道（2555）開市報9.5元，升6.03%；裕承科金（0279）開市報0.04元，升5.26%；恒大物業（6666）開市報0.85元，升4.94%；金石控股集團（1943）開市報0.067元，升4.69%。
下跌異動股，包括，萬國數據－ＳＷ（9698）開市報22.3元，跌14.89%；冠轈控股（1872）開市報0.97元，跌14.16%；駿傑集團控股（8188）開市報0.52元，跌11.86%；中國金石（1380）開市報0.135元，跌6.9%；COSMOPOL INT'L（0120）開市報0.094元，跌5.05%；新東方（9901）開市報46元，跌4.17%；金山雲（3896）開市報4.89元，跌3.36%；復宏漢霖（2696）開市報21.75元，跌3.33%。
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