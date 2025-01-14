恒指今早高開27點或0.15%，報18901點，大市成交金額18億元；國指今早高開3點或0.06%，報6847點。恒生科技指數開市報4227點，升0.14%。上升股份比例為6.31%，下跌為4.77%，無升跌為88.9%。