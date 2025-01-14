美匯指數隔晚曾升0.48%，高見110.176，是2022年11月10日110.992後最高。今早曾跌最多0.36%，是1月7日後最大跌幅度，當日跌幅度為0.38%。現報109.635，跌0.29%。

彭博社引述消息指，設想之一是制定累進關稅時間表，每月上調約2%至5%。這一方案也將需要依賴《國際緊急經濟權力法》賦予的行政權力。

報道引述消息指，該建議還處於早期階段，也尚未提交給特朗普本人。這表明該方案正處於醞釀過程的初級階段。

不願公開身分的報道引述消息指，參與該計劃的顧問包括財政部長提名人Scott Bessent、將出任國家經濟委員會主任的Kevin Hassett以及被任命為經濟顧問委員會負責人的Stephen Miran。

Hassett和Bessent的發言人均未回覆置評請求。Miran不予置評。

特朗普過渡團隊的一位發言人提到了候任總統此前就關稅的公開表態以及社交媒體發帖。

上周《華盛頓郵報》曾報道特朗普的關稅計劃可能縮水，但其後遭其否認。

彭博社報道引述澳洲聯邦銀行策略師Carol Kong表示，除非特朗普像回應《華盛頓郵報》的報道那樣否認這一報道，否則美元疲軟態勢可能會持續。

Brown Brothers Harriman & Co.全球外匯策略主管Win Thin表示，「無法跟著這個報道做交易，因為否認可能很快就來了。拋開這些喧囂，僅憑美國經濟的出色表現，美元就將會繼續上漲」。

澳新銀行外匯分析師Felix Ryan表示，美元在這篇報道之後下跌並不令人意外，但考慮到全球增長動態以及美國及全球的利率前景，跌勢可能不會持久，仍看好2025年美元前景。

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