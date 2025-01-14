Counterpoint Research數據亦顯示，2024年iPhone的市場佔有率下滑一個百分點，至18%，蘋果公司全年銷量下降2%，而同期全球整體市場增長4%。

IDC分析師Francisco Jeronimo在報告中寫道，「中國前幾大智慧手機廠商上一季度的表現尤為突出，成績堪稱里程碑式，一個季度內的總出貨量達到歷史最高水平，佔全球智慧手機出貨量的56%」。

蘋果一直在AI領域努力追趕，在9月推出iPhone 16之後分階段推出了一系列AI功能。但是這些AI功能在中國都不可用，該公司仍在努力尋找可以幫助提供AI寫作輔助和圖像生成等功能的本地合作伙伴。分析師上個季度還開始發出警告稱，一些投資者對AI功能期望過高。

Counterpoint研究總監Tarun Pathak，「iPhone 16系列反響各異，部分原因是發布時Apple Intelligence沒有就位」，「然而蘋果在拉丁美洲等非核心市場繼續強勁增長」。

雖然蘋果在華銷量下降，但價格更高的Pro和Pro Max機型的銷量佔比上升，佔到中國總銷量的一半以上。

Counterpoint發現，聯想集團的摩托羅拉、深圳的華為和榮耀是前十名中增長最快的品牌。中國的智慧手機製造商都在開發自己的內部AI工具和代理，包括可以代表用戶執行任務的服務。

其他報道

蘋果新版應用程式收費結構面臨歐盟審查

傳中國研將TikTok美國業務售予馬斯克 TikTok：純屬虛構

瑞銀：美國漸進式提高關稅對聯儲局來說將十分「棘手」

花旗下調騰訊2024年第四季總收入預測

特朗普顧問研累進關稅 美匯由逾兩年高位回落

361度第四季主品牌零售額增10%

滬深三大指數上漲 人行進行550億人幣逆回購

恒指高開27點 科指升0.14% 藥明生物升3% 中芯升1%

港股ADR升54點 夜期高水29點 美期升亞股個別發展

中國據報研究將TikTok美國業務賣給馬斯克

道指倒升358點 納指4連跌 10年期美債息創14個月高 金龍指數近4個月低

北水增持工行 減持國美