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蘋果iPhone去年第四季發貨量下降4% 全年銷量跌2%

彭博社報道，IDC季度數據顯示，第四季iPhone發貨量按年下降4.1%，而同期行業整體增長2.4%。

Counterpoint Research數據亦顯示，2024年iPhone的市場佔有率下滑一個百分點，至18%，蘋果公司全年銷量下降2%，而同期全球整體市場增長4%。

IDC分析師Francisco Jeronimo在報告中寫道，「中國前幾大智慧手機廠商上一季度的表現尤為突出，成績堪稱里程碑式，一個季度內的總出貨量達到歷史最高水平，佔全球智慧手機出貨量的56%」。

蘋果一直在AI領域努力追趕，在9月推出iPhone 16之後分階段推出了一系列AI功能。但是這些AI功能在中國都不可用，該公司仍在努力尋找可以幫助提供AI寫作輔助和圖像生成等功能的本地合作伙伴。分析師上個季度還開始發出警告稱，一些投資者對AI功能期望過高。

Counterpoint研究總監Tarun Pathak，「iPhone 16系列反響各異，部分原因是發布時Apple Intelligence沒有就位」，「然而蘋果在拉丁美洲等非核心市場繼續強勁增長」。

雖然蘋果在華銷量下降，但價格更高的Pro和Pro Max機型的銷量佔比上升，佔到中國總銷量的一半以上。

Counterpoint發現，聯想集團的摩托羅拉、深圳的華為和榮耀是前十名中增長最快的品牌。中國的智慧手機製造商都在開發自己的內部AI工具和代理，包括可以代表用戶執行任務的服務。

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