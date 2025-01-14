港元現報7.784元升值18點子，曾貶值最多6點子，報7.7864元，亦曾升值最多33點子，報7.7825元，是1月10日7.7805元後最強。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為448.72億元，較再上一日增0.2億元，總結餘是1月7日後最高。資料顯示，上日金管局通過貼現窗口向銀行投放0.2億港元流動性，而持牌銀行所持有的未償還外匯基金票據及債券數額同日減少0.2億元。對上一次進行貼現窗投放是1月7日。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌15.67點子至3.44333%，是2024年9月19日後最低；1星期HIBOR跌6.6點子至3.78262%，是2024年9月20日後最低；2星期HIBOR跌6.67點子至3.85244%，是2024年9月23日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌5.05點子至4.00351%，是2024年9月23日後最低；6個月期HIBOR跌3.04點子至4.03881%，是2024年9月30日後最低；12個月期HIBOR跌2.42點子至4.04637%，是2024年10月18日後最低。

美元指數現報109.58貶值0.376點或0.34%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8659%，連續3日擴闊，利差是2024年11月07日後最闊，當日差距為-0.9311%。

對上一次連續3日擴闊，是2025年1月06日，當日利差報-0.8237%。

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