美股回升，加上有關特朗普關稅擬採用累進式，美匯由隔晚高位回落，港股向上，三大指數齊創一個月最大升幅，恒指國指終止6連跌，滬指創逾一個月來盤中最大漲幅。TikTok被禁在即，雖否認有關研售予馬斯克的報道，但社交媒體亦上升，A股多隻升停，港科技股推升之下，科指跑贏。
恒指今早高開27點，高位升327點，低位升27點，高低波幅300點。上升股份比例為35.48%，下跌為17.44%，無升跌為47.06%。
恒指半日升266點或1.41%，報19141點，大市成交金額846億元；國指升109點或1.6%，報6952點。恒生科技指數收報4317點，升2.26%。
藍籌股成交金額409.89億元，佔大市成交48.45%；科指成份股成交金額278.11億元，佔大市成交32.87%；國指成份股成交金額370.08億元，佔大市成交43.74%。
24隻雙櫃台股，總成交0.29億元人民幣，相當於約0.31億港元，佔大市成交的0.04%。
窩輪及牛熊證成交金額增加0.88%，至89.39億元，佔大市成交10.56%。牛熊證成交金額51.36億元，增加10.79%；窩輪成交金額38.03億元，減少9.99%。
藍籌69隻升，10隻下跌，4隻無升跌。農夫山泉（9633）升4.63%，收報35元，是升幅最大的藍籌，新東方（9901）跌4.58%，收報45.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報8.34元，升4.64%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報32.25元，跌1.83%。
恒指上試10天線(19417.97點)，續高於200天線(18606.87點)。科指上試10天線(4339.77點)，升穿100天線(4252.04點)。
北水南下合計淨流入68.05億元，較上日增加3.54%，淨流入金額是2025年1月9日113.62億元後最多。連續第18日流入，累計流入1345.07億元，對上一次連續18日淨流入是2024年6月11日。北水本月累計流入780.7億元，按月減少18.21%，連續第2個月減少，金額是2024年9月後新低，連續第19個月流入。
蘋果iPhone去年第四季發貨量下降4% 全年銷量跌2%。
丘鈦（1478）收報5.41元，升1.88%。
舜宇（2382）收報62.85元，升3.2%。
高偉電子（1415）收報26.8元，升2.68%。
通達（0698）收報0.082元，升2.5%。
瑞聲（2018）收報36.1元，升1.83%。
比亞迪電子（0285）收報38.7元，升3.89%。
小米（1810）收報33.7元，升2.74%。
花旗下調騰訊（0700）2024年第四季總收入預測。收報374.2元，升2.24%。
361度（1361）第四季主品牌零售額增10%收報3.97元，升2.58%。
碧桂園（2007）最快今日公布業績。碧桂園（2007）大股東據報擬將11億美元股東貸款轉為股票及大馬森林城市權益。停牌。
中國儒意（0136）8.25億人幣代價收購騰訊一遊戲公司三成股權。收報2.42元，跌3.2%。
碧服（6098）料錄8至11億人幣商譽減值。收報5.19元，升1.17%。
保發集團（3326）料對沖黃金存貨價格波動料錄頻損共570萬，料不影響業務及財務。收報0.181元，無升跌。
零跑（9863）盈喜料去年第四季扭虧為盈，全年營業收入至少增八成。收報34.45元，升14.83%。
藥明康德（2359）出售藥明合聯（2268）約7.2%股份，套現逾24億元。藥明康德收報53.35元，升2.6%。
藥明合聯（2268）收報29.05元，升0.52%。
銀娛（0027）據報去年中場賭收市佔率逾14%。收報32.05元，無升跌。
美國金沙（1928）上周二出資4.79億元增持金沙中國至72.29%股權。收報18.66元，跌0.53%。
新世界（0017）現貨月及遠期股票認沽期權低見3.5元錄成交，沽空率連升四日。創上市新低，見4.13元，收報4.23元，升0.48%。
呂宇健買入宏強控股（8262）13.79%。收報0.055元，升5.77%。
碧瑤綠色（1397）擬1.35億收購一物業管理公司。收報0.64元，升1.59%。
破頂股包括，洲際船務（2409）創上市新高，見4.55元，收報4.55元，升0.89%；中芯國際（0981）創52周高，見35.8元，收報34.9元，升1.6%；位元堂（0897）創52周高，見0.325元，收報0.32元，升8.47%；國際資源（1051）創52周高，見3.15元，收報3.15元，升4.3%；美瑞健康國際（2327）創52周高，見0.305元，收報0.285元，無升跌；美麗田園醫療健康（2373）創52周高，見19.88元，收報18.76元，跌0.53%；UTS MARKETING（6113）創52周高，見1.32元，收報0.98元，跌13.27%；太興集團（6811）創52周高，見0.94元，收報0.92元，跌1.08%。
破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見35.8元，收報34.9元，升1.6%。
20隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見4.13元，收報4.23元，升0.48%；中能控股（0228）低見0.05元，收報0.057元，跌1.72%；中國國家文化產業（0745）低見0.107元，收報0.117元，升1.74%；中澤豐（1282）低見0.085元，收報0.091元，無升跌；正通汽車（1728）低見0.06元，收報0.061元，跌4.69%；德視佳（1846）低見3.45元，收報3.45元，跌1.99%；金石控股集團（1943）低見0.06元，收報0.061元，跌4.69%；RIMBACO（1953）低見0.095元，收報0.096元，跌3.03%；安樂工程（1977）低見0.81元，收報0.85元，跌1.16%；匯森股份（2127）低見0.02元，收報0.023元，跌4.17%。
36隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.88元，收報0.89元，跌1.11%；美麗華酒店（0071）低見9元，收報9元，無升跌；協合新能源（0182）低見0.5元，收報0.5元，無升跌；建業實業（0216）低見0.63元，收報0.63元，跌3.08%；信德集團（0242）低見0.59元，收報0.6元，無升跌；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.69元，收報0.71元，跌4.05%；嬴集團（0397）低見0.08元，收報0.083元，跌4.6%；經濟日報集團（0423）低見0.74元，收報0.74元，無升跌；中國中藥（0570）低見2.03元，收報2.05元，升0.99%；金源發展國際實業（0677）低見0.36元，收報0.36元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，恒嘉融資租賃（0379）收報0.07元，升40%；中國集成控股（1027）收報0.9元，升30.43%；鼎益豐控股（0612）收報0.141元，升29.36%；三巽控股（6611）收報0.086元，升26.47%；MINDTELL TECH（8611）創52周高，見0.221元，收報0.199元，升22.84%；新明中國（2699）收報0.022元，升22.22%；昌利控股（8098）收報0.045元，升18.42%；毅德國際（1396）收報0.184元，升17.95%；榮陽實業（2078）收報0.117元，升17%。
下跌異動股，包括，冠轈控股（1872）收報0.76元，跌32.74%；中國疏浚環保（0871）收報0.157元，跌32.62%；華美樂樂（8429）收報0.038元，跌22.45%；萬國數據－ＳＷ（9698）收報21.55元，跌17.75%；金力集團（3919）收報0.046元，跌16.36%；文業集團（1802）收報0.048元，跌15.79%；朗詩綠色生活（1965）收報0.16元，跌14.89%；駿傑集團控股（8188）收報0.51元，跌13.56%；UTS MARKETING（6113）創52周高，見1.32元，收報0.98元，跌13.27%；歐化（1711）收報0.06元，跌13.04%。
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