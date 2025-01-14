美股回升，加上有關特朗普關稅擬採用累進式，美匯由隔晚高位回落，港股向上，三大指數齊創一個月最大升幅，恒指國指終止6連跌，滬指創逾一個月來盤中最大漲幅。TikTok被禁在即，雖否認有關研售予馬斯克的報道，但社交媒體亦上升，A股多隻升停，港科技股推升之下，科指跑贏。