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金沙中國伙支付寶及澳門通 於旗下度假村推支付寶「 碰一下」服務

金沙中國（1928）、阿里巴巴（9988）旗下支付寶與澳門通合作，在澳門金沙度假區上線「碰一下」支付服務，用戶在支付時只需解鎖手機，不用打開支付寶，在商家收款設備碰一下就能支付。

合作首階段「碰一下」已覆蓋金沙中國旗下綜合度假村澳門威尼斯人、澳門巴黎人、澳門倫敦人及澳門金沙的300間商舖，包括酒店、餐飲、購物及票務等多種消費場景，為顧客提供了便捷的支付體驗。

內地遊客在澳門金沙度假區「碰一下」支付時，還可於活動期間享多重優惠，如滿80減8元「碰一下」澳門新用戶首單專屬優惠，同時疊加金沙最高立減888元獨家優惠，及出境遊消費筆筆減優惠。

「碰一下」是支付寶於2024年7月在中國內地推出的創新支付服務，目前，「碰一下」在中國內地已覆蓋上百個城市，超1000間商場、商圈接入，除支付外，支付寶「碰一下」還聯合伙伴共創了「碰一下點餐」、「碰一下開自助貨櫃」等50多個數字化服務。

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