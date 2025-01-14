合作首階段「碰一下」 已覆蓋金沙中國旗下綜合度假村澳門威尼斯人、澳門巴黎人、 澳門倫敦人及澳門金沙的300間商舖，包括酒店、餐飲、 購物及票務等多種消費場景，為顧客提供了便捷的支付體驗。

內地遊客在澳門金沙度假區「碰一下」支付時， 還可於活動期間享多重優惠，如滿80減8元「碰一下」 澳門新用戶首單專屬優惠，同時疊加金沙最高立減888元獨家優惠 ，及出境遊消費筆筆減優惠。

「碰一下」是支付寶於2024年7月在中國內地推出的創新支付服 務，目前，「碰一下」 在中國內地已覆蓋上百個城市，超1000間商場、商圈接入， 除支付外，支付寶「碰一下」還聯合伙伴共創了「碰一下點餐」、「 碰一下開自助貨櫃」等50多個數字化服務。

其他報道

滬深三大指數半日向上 滬指升1.75% 深證成指收復一萬點

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見4個月低 貼現窗投放 總結餘上升

蘋果iPhone去年第四季發貨量下降4% 全年銷量跌2%

蘋果新版應用程式收費結構面臨歐盟審查

傳中國研將TikTok美國業務售予馬斯克 TikTok：純屬虛構

瑞銀：美國漸進式提高關稅對聯儲局來說將十分「棘手」

花旗下調騰訊2024年第四季總收入預測

特朗普顧問研累進關稅 美匯由逾兩年高位回落

361度第四季主品牌零售額增10%

滬深三大指數上漲 人行進行550億人幣逆回購

恒指高開27點 科指升0.14% 藥明生物升3% 中芯升1%

港股ADR升54點 夜期高水29點 美期升亞股個別發展

中國據報研究將TikTok美國業務賣給馬斯克

道指倒升358點 納指4連跌 10年期美債息創14個月高 金龍指數近4個月低

北水增持工行 減持國美