高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝（Timothy Moe）表示，截至上周末，高盛接觸到的國際對沖基金仍對中國市場非常僅慎。他提到國際對沖基金非常之靈活（very nimble）去利用中國股票市場的升勢，如去年9月至10月時，國際對沖基金由非常之低的配置比例增加，但中國股市於去年10月升至較高水平時，他們立即調低其中國股份的持倉。
慕天輝相信，當內地當局釋出明顯政策支持的訊號，令中國股市升市開始時，國際對沖基金則會再次回歸。
高盛現時給予MSCI中國及A股「增持」評級，但相反給予MSCI香港「減持」評級，幕天輝表示「如果你專注中國（政策）支持及中國，只專注中國好了。」他續指，雖然香港股票有北水流動性支持，但目前香港經濟面對挑戰，因強美元下、港元與美元掛鈎而產生內部通縮壓力，惟香港未能與其他國家或地區一樣，透過調整貨幣去應對經濟的壓力。
慕天輝亦提到，高盛看好受增加內地支出而受惠的4個板塊，包括受惠政府政策的股份，如涵蓋「以舊換新」的消費股；主要銷售予新興市場以及具國際競爭力的國際內地企業；能自給自足的內地科企；積極增加股東回報及現金股息派發的股份。
他續稱，基於內地經濟政策支持及美國關稅的消息不確定性所影響，預料中國股市今年的中國股通將會顛簸（bumpy），而高盛亦根據不同情景美國關稅的稅率，將今年12月的MSCI中國指數股份的市盈率作預測，其中一個基本情景為美國向中國商品徵收兩成的關稅、中國財政作抵消，MSCI中國指數股份市盈率為11倍。
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