慕天輝相信，當內地當局釋出明顯政策支持的訊號，令中國股市升市開始時，國際對沖基金則會再次回歸。

高盛現時給予MSCI中國及A股「增持」評級，但相反給予MSCI香港「減持」評級，幕天輝表示「如果你專注中國（政策）支持及中國，只專注中國好了。」他續指，雖然香港股票有北水流動性支持，但目前香港經濟面對挑戰，因強美元下、港元與美元掛鈎而產生內部通縮壓力，惟香港未能與其他國家或地區一樣，透過調整貨幣去應對經濟的壓力。

慕天輝亦提到，高盛看好受增加內地支出而受惠的4個板塊，包括受惠政府政策的股份，如涵蓋「以舊換新」的消費股；主要銷售予新興市場以及具國際競爭力的國際內地企業；能自給自足的內地科企；積極增加股東回報及現金股息派發的股份。

他續稱，基於內地經濟政策支持及美國關稅的消息不確定性所影響，預料中國股市今年的中國股通將會顛簸（bumpy），而高盛亦根據不同情景美國關稅的稅率，將今年12月的MSCI中國指數股份的市盈率作預測，其中一個基本情景為美國向中國商品徵收兩成的關稅、中國財政作抵消，MSCI中國指數股份市盈率為11倍。

其他報道

恒指半日升266點 港股升幅一個月最大 北水流入3日最多

金沙中國伙支付寶及澳門通 於旗下度假村推支付寶「 碰一下」服務

滬深三大指數半日向上 滬指升1.75% 深證成指收復一萬點

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見4個月低 貼現窗投放 總結餘上升

蘋果iPhone去年第四季發貨量下降4% 全年銷量跌2%

蘋果新版應用程式收費結構面臨歐盟審查

傳中國研將TikTok美國業務售予馬斯克 TikTok：純屬虛構

瑞銀：美國漸進式提高關稅對聯儲局來說將十分「棘手」

花旗下調騰訊2024年第四季總收入預測

特朗普顧問研累進關稅 美匯由逾兩年高位回落

361度第四季主品牌零售額增10%

滬深三大指數上漲 人行進行550億人幣逆回購

恒指高開27點 科指升0.14% 藥明生物升3% 中芯升1%

港股ADR升54點 夜期高水29點 美期升亞股個別發展

中國據報研究將TikTok美國業務賣給馬斯克

道指倒升358點 納指4連跌 10年期美債息創14個月高 金龍指數近4個月低

北水增持工行 減持國美