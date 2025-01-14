汪濤表示，人民幣貶值可能促使中國的競爭對手貶值本國貨幣，如此一來，將抵消讓中國出口產品更廉宜的作為。

瑞銀的汪濤預計，加徵的關稅將在今年第三季生效。她警告說，相較於出口受創，它們對中國企業支出的影響可能更為嚴重。她說，在中國經營的企業將調整其資本支出、招聘等。因此，這將對國內經濟產生外溢效應。

另外，高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示，中國將採取廣泛的刺激措施來抵消美國料將課徵的關稅和樓市持續低迷的影響。他預計，中國今年增長率將放緩至4.5%，2024年增長率約為5%，符合共識。「我們確實認為關稅會產生影響」，「儘管我認為其中很大一部分將被政策刺激所抵消或緩衝」。

Hatzius補充說，對中國出口和從歐洲進口的汽車徵收關稅將對美國通脹和經濟增長「產生影響」，儘管「影響不是很大」。

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