彭博社報道，瑞銀首席中國經濟學家汪濤表示，在美國可能加徵關稅以及美元升值的背景下，要扭轉人民幣貶值趨勢可能非常困難，中國當局將非常努力減緩人民幣跌勢，並確保跌幅適度。
汪濤表示，人民幣貶值可能促使中國的競爭對手貶值本國貨幣，如此一來，將抵消讓中國出口產品更廉宜的作為。
瑞銀的汪濤預計，加徵的關稅將在今年第三季生效。她警告說，相較於出口受創，它們對中國企業支出的影響可能更為嚴重。她說，在中國經營的企業將調整其資本支出、招聘等。因此，這將對國內經濟產生外溢效應。
另外，高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示，中國將採取廣泛的刺激措施來抵消美國料將課徵的關稅和樓市持續低迷的影響。他預計，中國今年增長率將放緩至4.5%，2024年增長率約為5%，符合共識。「我們確實認為關稅會產生影響」，「儘管我認為其中很大一部分將被政策刺激所抵消或緩衝」。
Hatzius補充說，對中國出口和從歐洲進口的汽車徵收關稅將對美國通脹和經濟增長「產生影響」，儘管「影響不是很大」。
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