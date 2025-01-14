他指出，過往數據顯示，中國在美國宣布關稅措施後通常允許人民幣有節制地貶值，而非提前進行匯率調整，他認為中國保持相對保守的政策立場，人民幣降息的幅度將受到限制，以避免加劇匯率貶值壓力，並預計人民幣於今年中將貶值至1美元兌7.5人民幣，可能只有美國確實徵收關稅，人民幣才會大幅升值。他續稱，人民幣貶值會在亞洲區域引發連鎖反應，韓圜是個例外，由於韓國政治干預，近期韓元表現更穩定。

迪安竹又表示，中國政府財政政策的主要約束不是資金來源，而是如何有效利用資金。目前利率極低，幾乎沒有籌措資金的障礙，但挑戰在於找到高回報率的基建項目。由於傳統基建投資的邊際收益減少，因此中央的財政刺激將更多關注於減輕地方政府融資壓力，通過債務置換計劃約10萬億元人民幣，幫助財政緊張的地方政府籌措資金。他認為，相關財政措施預計將對GDP增長帶來約0.5個百分點的正面貢獻。

另外，他說雖然政府通過家電、汽車和其他產品升級補貼提前釋放消費需求，但這種需求拉動的長期影響有限。