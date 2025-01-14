亞洲智能投資平台StashAway公布，2024年錄得的投資存款按年增長超過1倍，亞洲超過四成的家庭財富仍是以現金為主要資產，比例近乎是美國的三倍，不過在StashAway平台上，利率下調投資者繼續積極採用多元化的長期財富累積策略，應對市場各種變化。
StashAway 發布2025年《市場前瞻》報告，三項宏觀經濟趨勢「FAT」對市場產生深遠影響，包括財政政策（Fiscal policy）、AI 發展進步（AI advancements）及特朗普第二屆政府可能推出的「親商政策」（Trump’s agenda）；雖然這些政策轉變和技術進步將短期內支持全球經濟強勁增長，但亦會導致通貨膨脹持續高企。
投資組合表現而言，去年Powered by StashAway 的「風險自選投資回報增幅可達 2.4%至15.7%，平均回報率為8.33%；亦跑贏相同風險基準 1.1個百分點。平台去年3月推出StashAway Reserve，提供理財建議及投資來自全球基金發行商的機構級私募信貸市場的機會，門檻為100萬港元；去年全年Reserve 客戶佔平台在港的管理資產總值達 50%。
StashAway投資總監梁穎瑩表示，平台一直鼓勵投資者將現金投放於更具回報潛力的資產，例如股票和黃金等金融及實物資產類，今年繼續看好黃金、股票、看淡債券表現；中國基本面變得更清晰前維持中立態度，期待今年3月更多政策出台，基本面更清晰。
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