仔三哥與本地插畫家「Cheeky Cheeky」攜手設計「早日發達」利是封，將三哥及譚仔姐姐融入「Cheeky Cheeky」風格童趣招牌表情，連同「Cheeky Cheeky」厚面子一共 設計出3個款式，每款亦加入「三哥祝福」。由2025年1月14日起，惠顧任何早餐、一餸或以上米線 、下午茶餐、晚市套餐或邊爐套餐，即送「譚仔三哥 X Cheeky Cheeky 早日發達利是封一包（每款2個，合共6個）。

除了利是封外，譚仔三哥X Cheeky Cheeky還推出兩款賀年商品，包括「譚仔三哥 X Cheeky Cheeky全年有米A4文件夾」、「譚仔三哥 X Cheeky Cheeky金福高照造型毛毛地毯」（詳見圖2），可謂新年送禮自用佳品。

另外，即日起至3月3日，譚仔三哥手機App「三哥辛派」推出限定套餐，只需48元即可享用三哥水煮湯三餸米線連1杯飲品。

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