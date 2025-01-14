恒指今早高開27點，高位升444點，低位升27點，高低波幅417點。上升股份比例為43.72%，下跌為20.78%，無升跌為35.48%。

恒指收市升345點或1.83%，報19219點，大市成交金額1576億元，較上日增加17.64%，是1月8日1683.97億元成交後最多；國指升143點或2.1%，報6987點。恒生科技指數收報4352點，升3.08%。

藍籌股成交金額814.69億元，佔大市成交51.69%；科指成份股成交金額538.89億元，佔大市成交34.19%；國指成份股成交金額728.01億元，佔大市成交46.19%。

24隻雙櫃台股，總成交0.43億元人民幣，相當於約0.45億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額增加22.56%，至108.61億元，佔大市成交6.88%。牛熊證成交金額63.29億元，增加36.53%；窩輪成交金額45.32億元，增加7.24%。

藍籌71隻升，10隻下跌，2隻無升跌。農夫山泉（9633）升5.38%，收報35.25元，是升幅最大的藍籌，新東方（9901）跌3.65%，收報46.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報50.6元，升8.47%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報32.4元，跌1.37%。

恒指上試10天線(19425.84點)。科指升穿10天線(4343.24點)、100天線(4252.39點)。

北水南下合計淨流入121.83億元，較上日增加85.37%，淨流入金額是1月8日148.72億元後最多。北水連續第18日流入，累計流入1398.85億元，對上一次連續18日淨流入是2024年6月11日。北水本月累計流入834.48億元，按月減少12.57%，連續第2個月減少，金額是2024年9月後新低，連續第19個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多2.35%，是2024年12月10日後最大升幅，當日升幅為3.21%。高見19318.36點，是1月10日19370.49點後最高。今日收市報19219.78點，是1月9日後收市新高，當日報19240.89點。

科指曾升最多3.75%，是2024年12月10日後最大升幅，當日升幅為4.24%。高見4380.41點，是1月7日4403.19點後最高。今日收市報4352.04點，是1月7日後收市新高，當日報4354.8點。

國指曾升最多2.69%，是2024年12月10日後最大升幅，當日升幅為3.46%。高見7028.13點，是1月10日7030.18點後最高。今日收市報6987.36點，是1月8日後收市新高，當日報6990.65點。

午後消息股表現

內地全年新增人民幣貸款18萬億 多過預期 13年來首次下降。

內銀股

建行（0939）收報5.97元，升1.53%。

農行（1288）收報4.19元，升0.48%。

工行（1398）收報4.88元，升0.62%。

郵儲行（1658）收報4.45元，升0.45%。

交行（3328）收報6.11元，升0.16%。

招行（3968）收報39.9元，升4.31%。

中行（3988）收報3.78元，升0.53%。

聯想（0992）據報倍增今年印度產量 明年再提高40%。收報9.28元，升0.11%。

I Squared Capital據報研收購香港寬頻（1310）。創52周高，見5.5元，收報5.23元，升1.16%。

金沙中國（1928）伙支付寶及澳門通 於旗下度假村推支付寶「碰一下」服務。收報18.56元，跌1.07%。

今早及隔晚消息股表現

蘋果iPhone去年第四季發貨量下降4% 全年銷量跌2%。

手機設備

丘鈦（1478）收報5.51元，升3.77%。

舜宇（2382）收報63.15元，升3.69%。

高偉電子（1415）收報27.35元，升4.79%。

通達（0698）收報0.083元，升3.75%。

瑞聲（2018）收報36.1元，升1.83%。

比亞迪電子（0285）收報38.6元，升3.62%。

小米（1810）收報33.75元，升2.9%。

花旗下調騰訊（0700）2024年第四季總收入預測。收報375元，升2.46%。

361度（1361）第四季主品牌零售額增10%收報4元，升3.36%。

碧桂園（2007）最快今日公布業績。碧桂園（2007）大股東據報擬將11億美元股東貸款轉為股票及大馬森林城市權益。停牌。

中國儒意（0136）8.25億人幣代價收購騰訊一遊戲公司三成股權。收報2.47元，跌1.2%。

碧服（6098）料錄8至11億人幣商譽減值。收報5.06元，跌1.36%。

保發集團（3326）料對沖黃金存貨價格波動料錄頻損共570萬，料不影響業務及財務。收報0.181元，無升跌。

零跑（9863）盈喜料去年第四季扭虧為盈，全年營業收入至少增八成。收報33.9元，升13%。

藥明康德（2359）出售藥明合聯（2268）約7.2%股份，套現逾24億元。藥明康德收報54.15元，升4.13%。

藥明合聯（2268）收報29.45元，升1.9%。

銀娛（0027）據報去年中場賭收市佔率逾14%。收報32.55元，升1.56%。

美國金沙（1928）上周二出資4.79億元增持金沙中國至72.29%股權。收報18.56元，跌1.07%。

新世界（0017）現貨月及遠期股票認沽期權低見3.5元錄成交，沽空率連升四日。創上市新低，見4.13元，收報4.18元，跌0.71%。

呂宇健買入宏強控股（8262）13.79%。收報0.054元，升3.85%。

碧瑤綠色（1397）擬1.35億收購一物業管理公司。收報0.64元，升1.59%。

破頂股表現

破頂股包括，力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.38元，收報2.38元，升3.03%；洲際船務（2409）創上市新高，見4.56元，收報4.56元，升1.11%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見2.2元，收報2.13元，升17.03%；重塑能源（2570）創上市新高，見213.6元，收報213元，升8.12%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9084.65元，收報9084.5元，升0.01%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1106.8元，收報1106.7元，升0.01%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1081.8元，收報1081.8元，升0.01%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1051.9元，收報1051.9元，升0.01%；中芯國際（0981）創52周高，見35.8元，收報35.1元，升2.18%；馬鞍山鋼鐵股份（0323）創52周高，見1.69元，收報1.67元，升5.7%；中國智能健康（0348）創52周高，見0.205元，收報0.198元，升4.21%；方正控股（0418）創52周高，見1.19元，收報1.19元，升12.26%；東方興業控股（0430）創52周高，見0.395元，收報0.395元，無升跌；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.365元，收報0.365元，無升跌；位元堂（0897）創52周高，見0.325元，收報0.31元，升5.08%；道和環球（0915）創52周高，見0.135元，收報0.135元，升12.5%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見35.8元，收報35.1元，升2.18%。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見4.13元，收報4.18元，跌0.71%；中能控股（0228）低見0.05元，收報0.055元，跌5.17%；和嘉控股（0704）低見0.059元，收報0.071元，升2.9%；亞洲電視控股（0707）低見0.084元，收報0.084元，跌7.69%；中國國家文化產業（0745）低見0.107元，收報0.117元，升1.74%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.44元，收報0.44元，跌6.38%；看通集團（1059）低見0.194元，收報0.199元，跌3.86%；中澤豐（1282）低見0.085元，收報0.092元，升1.1%；正通汽車（1728）低見0.06元，收報0.062元，跌3.13%；快餐帝國（1843）低見0.128元，收報0.128元，跌1.54%。

57隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.88元，收報0.89元，跌1.11%；科聯系統（0046）低見1.4元，收報1.4元，無升跌；大快活集團（0052）低見5.91元，收報5.95元，升0.17%；美麗華酒店（0071）低見9元，收報9.01元，升0.11%；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，無升跌；大生地產（0089）低見1.6元，收報1.6元，跌3.03%；漢國置業（0160）低見1.02元，收報1.03元，升0.98%；銀建國際（0171）低見0.079元，收報0.087元，升2.35%；協合新能源（0182）低見0.5元，收報0.5元，無升跌；建業實業（0216）低見0.63元，收報0.64元，跌1.54%。

異動股

上升異動股，包括，鼎益豐控股（0612）收報0.218元，升100%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.07元，升40%；MINDTELL TECH（8611）創52周高，見0.221元，收報0.208元，升28.4%；微盟集團（2013）收報2.32元，升26.78%；中國集成控股（1027）收報0.87元，升26.09%；YGM TRADING（0375）收報1元，升23.46%；中國新消費集團（8275）收報0.132元，升23.36%；長城微光（8286）收報0.062元，升21.57%；駿高控股（8035）收報0.057元，升21.28%；新華通訊頻媒（0309）收報0.041元，升20.59%；沿海家園（1124）收報0.167元，升20.14%。

下跌異動股，包括，中國疏浚環保（0871）收報0.135元，跌42.06%；冠轈控股（1872）收報0.8元，跌29.2%；華美樂樂（8429）收報0.038元，跌22.45%；同源康醫藥－Ｂ（2410）收報14.84元，跌20.04%；醫匯集團（8161）收報0.4元，跌20%；萬順集團控股（1746）收報0.315元，跌19.23%；駿傑集團控股（8188）收報0.48元，跌18.64%；毅高國際控股（8218）收報0.121元，跌17.69%；天璽曜１１（1010）收報0.248元，跌17.33%；中生北控生物科技（8247）收報0.62元，跌16.22%；上諭集團（1633）收報0.072元，跌15.29%。

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