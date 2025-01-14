摩根大通發表報告指，農曆新年的動力保持強勁，根據他們從渠道消息方面查核，了解到1月份首12日錄得賭收已達78億元（澳門元、下同），相當於日均賭收6.5億元。這比去年12月及第四季的日均水平高11%及4%，亦意味中場賭收已經達到疫情前的水平115%。