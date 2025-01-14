moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

匯豐料泰國旅遊安全問題或帶動農曆年訪澳門旅遊

摩根大通發表報告指，農曆新年的動力保持強勁，根據他們從渠道消息方面查核，了解到1月份首12日錄得賭收已達78億元（澳門元、下同），相當於日均賭收6.5億元。這比去年12月及第四季的日均水平高11%及4%，亦意味中場賭收已經達到疫情前的水平115%。

該行指，隨著今年農曆年假8天假期將至，並橫跨兩個月，將會令按年比較有所扭曲，亦會對一月份的賭收表現帶來影響，二月份賭收相對正面，因此宜將一、二月份賭收合併去作評估。其預期，一月份賭收按年會跌5%至7%至180億至183億元；二月份賭收會介乎零增長至增長5%，達到185億至195億元；將一、二月份賭收合計則按年持平。濠賭股雖然並不昂貴，但是短期內缺乏正面催化劑，他們目前因應銀河娛樂（0027）估值出奇地低，加上新增Capella酒店及銀河四期今年第二季起至2027年開業帶動下，作為今年投資首選。

匯豐的報告則指，1月份首12日日均賭收約6.5億元，料一月份會出現季節性低潮。當中貴賓博彩生意在上周按月增長7%至9%，贏率則比正常水平2.6%至2.8%為低。其相信在較長假期日數、較低價錢、放寬內地客簽證，及最近與泰國旅遊安全相關問題等因素下，料對澳門旅遊業受惠。其給予美高梅中國（2282）及銀娛買入評級。

六大博企中，除了金沙中國（1928）下跌1.07%，餘皆上升，當中美高梅升幅最多，股價上升4.97%，銀娛則升1.56%。

其他報道

洪丕正獲委任金發局主席

恒指收市升345點 科指升3% 齊創1個月高 成交、北水流入增

譚仔三哥聯乘插畫家「Cheeky Cheeky」推「早日發達」利是封 即睇換領方法

StashAway去年投資存款按年增長逾倍 看好黃金股票

Nvidia行政總裁黃仁勳據報本周訪問北京、上海及深圳

高盛料人行今年共減息兩次 人民幣兌美元年中貶至7.5

內地全年新增人民幣貸款18萬億 多過預期 13年來首次下降

滬指終止三連跌 收漲2.54% 創板指飈4.7%

聯想據報倍增今年印度產量 明年再提高40%

瑞銀：要扭轉人民幣貶值趨勢可能非常困難

I Squared Capital據報研收購香港寬頻

麥當勞將向過萬名員工發1000元利是 共涉資逾1000萬元

【有片：埋身擊】日經工業平均指數反覆下跌 後市或下試區間支持

高盛慕天輝：料對沖基金升市時會再次回歸 今年中國股市將顛簸

TikTok禁令實施在即 海外用戶湧入小紅書 登美App Store下載量首位

半日沽空金額減4% 騰訊沽空減13%

恒指半日升266點 港股升幅一個月最大 北水流入3日最多

金沙中國伙支付寶及澳門通 於旗下度假村推支付寶「 碰一下」服務

滬深三大指數半日向上 滬指升1.75% 深證成指收復一萬點

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見4個月低 貼現窗投放 總結餘上升

蘋果iPhone去年第四季發貨量下降4% 全年銷量跌2%

蘋果新版應用程式收費結構面臨歐盟審查

傳中國研將TikTok美國業務售予馬斯克 TikTok：純屬虛構