摩根大通發表報告指，農曆新年的動力保持強勁，根據他們從渠道消息方面查核，了解到1月份首12日錄得賭收已達78億元（澳門元、下同），相當於日均賭收6.5億元。這比去年12月及第四季的日均水平高11%及4%，亦意味中場賭收已經達到疫情前的水平115%。
該行指，隨著今年農曆年假8天假期將至，並橫跨兩個月，將會令按年比較有所扭曲，亦會對一月份的賭收表現帶來影響，二月份賭收相對正面，因此宜將一、二月份賭收合併去作評估。其預期，一月份賭收按年會跌5%至7%至180億至183億元；二月份賭收會介乎零增長至增長5%，達到185億至195億元；將一、二月份賭收合計則按年持平。濠賭股雖然並不昂貴，但是短期內缺乏正面催化劑，他們目前因應銀河娛樂（0027）估值出奇地低，加上新增Capella酒店及銀河四期今年第二季起至2027年開業帶動下，作為今年投資首選。
匯豐的報告則指，1月份首12日日均賭收約6.5億元，料一月份會出現季節性低潮。當中貴賓博彩生意在上周按月增長7%至9%，贏率則比正常水平2.6%至2.8%為低。其相信在較長假期日數、較低價錢、放寬內地客簽證，及最近與泰國旅遊安全相關問題等因素下，料對澳門旅遊業受惠。其給予美高梅中國（2282）及銀娛買入評級。
六大博企中，除了金沙中國（1928）下跌1.07%，餘皆上升，當中美高梅升幅最多，股價上升4.97%，銀娛則升1.56%。
其他報道
恒指收市升345點 科指升3% 齊創1個月高 成交、北水流入增
譚仔三哥聯乘插畫家「Cheeky Cheeky」推「早日發達」利是封 即睇換領方法
【有片：埋身擊】日經工業平均指數反覆下跌 後市或下試區間支持
TikTok禁令實施在即 海外用戶湧入小紅書 登美App Store下載量首位
金沙中國伙支付寶及澳門通 於旗下度假村推支付寶「 碰一下」服務
港元拆息全線向下 1個月HIBOR見4個月低 貼現窗投放 總結餘上升