陳浩濂今出席亞洲金融論壇時表示，港府鼓勵更多綠色融資活動在港進行，而政府推出的「綠色和可持續金融資助計劃」於去年12月底，已向500筆在香港發行的綠色和可持續債務工具批出超過2.9億元資助，涉及的債務總值約1400億美元。

陳浩濂續指，港府上月港府推出的可持續披露路線圖，闡明香港要求公眾責任實體採用國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則）的方針，同時亦彰顯香港為實現全球綠色轉型，繼續在促進綠色和可持續投融資上擔當領導角色的決心。

另外，陳浩濂提到，2023年香港發行的綠色和可持續債務總額逾500億美元，其中300億是債券，其發行額佔亞洲地區總額37%，為亞洲市場首位；ESG基金方面，截至去年9月底，證監會認可的ESG基金逾230隻，資產管理規模超過1.3萬億元，分別較之前一年增長11%和10%。

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