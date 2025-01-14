不過，中國在推動本地化方面投入大量資金，一些特定領域，如顯示技術和後端製造，表現較好，並能有效擴展市場份額，出口管制或稅收政策對這些領域的影響較小。

然而，對於從美國市場進口的智能手機或個人電腦，可能會受到進一步加強限制的潛在影響，因為智能手機製造和組裝大多集中在中國，即便美國原始設備製造商（OEM）等企業可能獲得豁免，也可能會面臨衝擊。

被問及大型科技公司投入AI研發後的變現能力指標，瑞銀投資銀行台灣研究主管Randy Abrams指出，他們正密切追蹤幾個關鍵指標，其中之一是雲服務的增長。他稱，企業正在將工作負載移至雲端，並利用在雲端中的數據進行AI運算。過去12個月，雲端增長加快，顯示公司有能力將資本支出（CapEx）轉化為收入。

另一個重要指標是能否通過銷售更多內容、廣告來賺取收益。他舉例指出，Meta和亞馬遜等公司在疫情後的增長回升，這為資本支出的持續提供了支持。他續稱，還關注資本密集度和自由現金流等指標，許多公司在高資本支出下仍保持穩定的自由現金流，因此這些業務的資本支出是可持續的。

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