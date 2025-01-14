他續指，如果行業無法在未來五年內推出AGI，投資水準變得不合理，至少未來10年內都不會有人願意談論AI，很有可能重新開始發展，屆時可建立受控的AI系統，可預測其行為方式，遵循人類的理解原則。

提到各國之間的競爭，斯圖爾特·羅素認為AI與航空業很相近，一旦出現安全問題將影響整個行業的發展，因此各國亦會討論AI的規範，例如劃上「紅線（red line）」，他亦希望國家之間可在該層面合作；例如美國和中國已同意不允許AI控制核武發射核武器，是一個非常明智的決定。

他相信，2025年仍是持續測試的一年，大多公司仍在測試AI的應用，尋找技術的殺手級應用（Killer application），現時在軟體工程以外未見其他帶來巨大利益的重要經濟領域，只能拭目以待。

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