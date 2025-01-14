moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

AI學者斯圖爾特．羅素：大模型需真正概念突破才能推AGI

美國加州大學伯克萊分校計算機科學教授、世界經濟論壇（WEF）人工智能理事會聯席主席及經濟合作與發展組織人工智能未來專家小組聯席主席斯圖爾特·羅素（Stuart J. Russell）今天出席亞洲金融論壇時表示，難以預期行業何時成功推出通用人工智能（AGI），最樂觀的看法認為2026年有望推出AGI，不過深度學習系統尤其是大模型仍需有真正的概念突破，才能超越現有的限制，但他不排除未來數年發展成功的可能性，希望行業可以先了解再發展技術。

他續指，如果行業無法在未來五年內推出AGI，投資水準變得不合理，至少未來10年內都不會有人願意談論AI，很有可能重新開始發展，屆時可建立受控的AI系統，可預測其行為方式，遵循人類的理解原則。

提到各國之間的競爭，斯圖爾特·羅素認為AI與航空業很相近，一旦出現安全問題將影響整個行業的發展，因此各國亦會討論AI的規範，例如劃上「紅線（red line）」，他亦希望國家之間可在該層面合作；例如美國和中國已同意不允許AI控制核武發射核武器，是一個非常明智的決定。

他相信，2025年仍是持續測試的一年，大多公司仍在測試AI的應用，尋找技術的殺手級應用（Killer application），現時在軟體工程以外未見其他帶來巨大利益的重要經濟領域，只能拭目以待。

其他報道

長城汽車發盈喜 料去年淨利潤增長85%至最多130億人幣

和黃醫藥獲國家藥監批准治非小細胞肺癌新藥申請

蔡崇信：現時地緣政治最不友善 阿里每年在美進口500億美元商品到內地

鄭家純增持周大福

讓你的公司再次偉大！特朗普雕像再度在淘寶爆紅

財庫局陳浩濂：港府正積極擴闊綠色金融科技的生態圈

賽目科技IPO據報以近下限定價

全日沽空金額增4% 騰訊沽空增26%

匯豐料泰國旅遊安全問題或帶動農曆年訪澳門旅遊

洪丕正獲委任金發局主席

恒指收市升345點 科指升3% 齊創1個月高 成交、北水流入增

譚仔三哥聯乘插畫家「Cheeky Cheeky」推「早日發達」利是封 即睇換領方法

StashAway去年投資存款按年增長逾倍 看好黃金股票

Nvidia行政總裁黃仁勳據報本周訪問北京、上海及深圳

高盛料人行今年共減息兩次 人民幣兌美元年中貶至7.5

內地全年新增人民幣貸款18萬億 多過預期 13年來首次下降

滬指終止三連跌 收漲2.54% 創板指飈4.7%

聯想據報倍增今年印度產量 明年再提高40%

瑞銀：要扭轉人民幣貶值趨勢可能非常困難

I Squared Capital據報研收購香港寬頻