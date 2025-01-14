香港近年積極開拓中東市場。財經事務及庫務局今日於其facebook專頁表示，局長許正宇今午於亞洲金融論壇首個海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）專場發表演講稱，歡迎更多中東地區的投資者善用香港發展成熟的金融與專業服務行業，並促進更緊密投資合作。
許正宇指出，2023年香港與海合會的商品貿易額達到216億美元。香港目前已與海合會六個成員國中的五個國家簽署「全面性避免雙重課稅協定」，並有三家海合會成員國的銀行在港經營。香港與海合會國家在證券市場、伊斯蘭金融、資產及財富管理等金融服務領域亦擁有龐大的合作空間。
許正宇又亞洲開發銀行董事會中代表中國香港所屬組別的執行董事Rachel Thompson會面。許正宇表示，香港期待與亞開行進一步加強合作，特別是在為成員國提供金融服務以及知識共享方面，協助其實現可持續增長。此外，許正宇亦與世界國際金融中心聯盟（WAIFC）的代表會面，向WAIFC代表介紹香港金融市場的最新發展，特別是在金融科技、虛擬資產以及綠色金融領域的成果，並期待透過WAIFC的國際網絡，深化香港與全球金融業界的合作。
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