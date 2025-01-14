許正宇指出，2023年香港與海合會的商品貿易額達到216億美元。香港目前已與海合會六個成員國中的五個國家簽署「全面性避免雙重課稅協定」，並有三家海合會成員國的銀行在港經營。香港與海合會國家在證券市場、伊斯蘭金融、資產及財富管理等金融服務領域亦擁有龐大的合作空間。

許正宇又亞洲開發銀行董事會中代表中國香港所屬組別的執行董事Rachel Thompson會面。許正宇表示，香港期待與亞開行進一步加強合作，特別是在為成員國提供金融服務以及知識共享方面，協助其實現可持續增長。此外，許正宇亦與世界國際金融中心聯盟（WAIFC）的代表會面，向WAIFC代表介紹香港金融市場的最新發展，特別是在金融科技、虛擬資產以及綠色金融領域的成果，並期待透過WAIFC的國際網絡，深化香港與全球金融業界的合作。

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