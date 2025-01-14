調查又顯示，港人對經濟不確定性的評分達7.18分，反映普遍認為當前經濟環境充滿挑戰。從理財⻆度看，港人更傾向增加投資以獲取被動收入，55%受訪者表示此舉能提升安全感，其次是進行多元資產配置以分散⾵險，佔比亦有41%。

至於投資偏好，數據顯示，87%受訪者認同多元化投資策略有助應對經濟下行風險。而投資經驗、收入越高的受訪者投資組合更多元。四分之一的高薪受訪者有超過五個收入來源，34%使用超過一半收入進行投資。高收入人士偏好高波動性資產，如期貨期權、外匯及虛擬貨幣。超過42%的高收入人士曾投資虛擬貨幣，其中達66%成功獲利。

展望2025年有87%的高收入人士計劃維持或增加投資資金比例，並將股票、虛擬貨幣及基金列為增持的三大首選資產。

同時有77%X世代（即1980年或以前出生）的虛擬貨幣投資者看好比特幣的長遠升值潛力。至於1997至2006年出生的Z世代則更重視虛擬貨幣投資的交易便捷性及安全性，並認為比起「百萬首期」的置業需求，持有「兩枚比特幣」更能帶來安全感，此群組看好虛擬資產前景的⽐例是看好房地產的三倍。

據富途牛牛平台數據顯示，2024年股票及基金依然是最受港人歡迎的投資項⽬，而虛擬貨幣則成為增長最快的資產類別。去年美股資產持倉額及交易人數按年增⻑88%及32%。去年最熱⾨的五大板塊順序為AI科技、新能源、WSB（Wall Street Bets）熱門概念股、虛擬貨幣概念股及健康醫藥，今年最被看好的包括AI科技、健康醫療、新能源、必需消費品及金融。

該行首席分析師譚智樂表示，面對不同類型的地緣政治風險、通脹和政策轉變，投資者應同時留意不同地域及波動性的多元資產表現，考慮風險相關性較低的配置。例如捕捉加密貨幣的機遇同時，在AI發展上可以留意美股市場的一些科技巨企，也可於港股尋找估值便宜且具投資價值的股份，及有穩定派息的公司和債券。該行董事總經理謝志堅表示，去年新推出的虛擬貨幣交易功能後，將持續開拓投資種類，提升產品及用戶體驗。

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